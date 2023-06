Apoios e salários no Estado cortam excedente orçamental em 240 milhões

O excedente orçamental do Estado voltou a cair em maio, depois do tombo de abril, de 962 milhões de euros para 722 milhões de euros, uma redução de 240 milhões de euros provocada sobretudo pelos apoios às famílias, destinados a atenuar a crise inflacionista, e pelo aumento salarial adicional da Função Pública, segundo um comunicado do Ministério das Finanças divulgado esta sexta-feira.

Ainda que o efeito das medidas relativas à pandemia da covid-19 tenha diminuído, agora "começa a refletir-se de forma mais evidente o impacto na despesa das medidas de reforço de rendimentos anunciadas no final de março e em abril, designadamente o pacote de valorização remuneratória da Administração Pública (atualização de 1% das tabelas remuneratórias e aumento do subsídio de refeição em 15,4%) e as medidas de apoio direcionadas às famílias", esclarece a tutela na mesma nota.

Recorde-se que o ministro das Finanças, Fernando Medina, já alertou que "as contas do segundo trimestre serão significativamente piores" face ao primeiro trimestre, que registou um superavit de 1,2%, segundo o INE, devido ao impacto das medidas adotadas pelo governo, no valor de 2,4 mil milhões de euros.

"A aceleração da despesa tenderá a continuar nos próximos meses, refletindo a globalidade das medidas, bem como o reflexo da inflação nos contratos públicos", destaca a tutela no comunicado enviado às redações, o que dá respaldo às declarações de Medina.

Esta diminuição do superavit em maio, ainda que corresponda a uma melhoria de 1 046 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior, deve-se a uma desaceleração da receita, que cresceu 7,7% até maio, o que compara com 9,5% até abril, e, por outro lado, uma aceleração da despesa, de 4,8% até maio, face os 3,6% em abril.

No desempenho da receita, refletindo as dinâmicas positivas observadas no mercado de trabalho, destaca-se o abrandamento da receita fiscal que cresceu 8,1%, até maio, o que compara com 10% no mês anterior, e das contribuições sociai, que subiram 11,6% face aos 11,9% em abril.

Excluindo os apoios extraordinários (medidas Covid-19 e de mitigação de choque geopolítico), a despesa efetiva cresceu 8,2% em termos homólogos (6,9% em abril), enquanto a despesa primária (excluindo juros) subiu 8,9% em termos homólogos (8,7% em abril) e 21% face a igual período de 2019.

"O aumento registado na despesa pública é impulsionado pelos salários, aquisição de bens e serviços, investimento e prestações sociais", salienta a tutela.

As despesas com pessoal aumentaram 7,5% até maio de 2023 (que compara com 6,4% até abril), em relação ao período homólogo, refletindo as atualizações transversais remuneratórias dos trabalhadores das Administrações Públicas, o impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida e o aumento do subsídio de refeição. Neste âmbito, destaca-se o contributo dos salários do SNS (+11,4%) e da PSP e GNR (+8,7%).

A despesa com aquisição de bens e serviços aumentou 5,7% face ao período homólogo, o que se deve sobretudo à evolução observada no Ensino Superior (+27,1%), na Defesa (+15,4%) e na Administração Local (+12,4%).

Excluindo as medidas associadas à pandemia de Covid-19, a despesa com aquisição de bens e serviços nas Administrações Públicas cresce 16,1% até maio (+22,5% relativamente ao período pré-pandemia).

A despesa com investimento na Administração Central e Segurança Social cresceu 9,8% excluindo PPP, fortemente influenciada pelo aumento do investimento na expansão do Metropolitano de Lisboa e na Ferrovia, que em ambos os casos mais do que duplicou face ao período homólogo.

Excluindo medidas Covid-19 e pensões, as prestações sociais cresceram 14% face ao período homólogo refletindo em grande medida a atualização do indexante de apoios sociais das valorizações remuneratórias bem como dos impactos decorrentes das alterações legislativas. Este desempenho foi fortemente influenciado pelo subsídio familiar a crianças e jovens (+30,0%), pela prestação social para a inclusão (+25,4%), pelas prestações de parentalidade (+10,7%).

As pensões registaram um acréscimo de 6%, superior à atualização regular que variou entre 3,89% e 4,83% estabelecida para este período, e que ainda não reflete o aumento intercalar de 3,57% já anunciado para o mês de julho.

Em maio de 2023, o stock de pagamentos em atraso era de 634 milhões de euros, valor 10% inferior ao de maio de 2022 (- 70 milhões de euros). Nesta matéria, destaca-se a redução muito significativa nos hospitais EPE, cujo stock diminuiu 32,4% (ou seja, menos 152 milhões de euros).

salome.pinto@dinheirovivo.pt