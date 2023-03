Apoio à renda até 200 euros por mês estará em vigor durante 5 anos

Inquilinos até ao sexto escalão de IRS, isto é com rendimento coletáveis até 36 757 euros, e com uma taxa de esforço igual ou superior a 35% terão direito a um apoio de até 200 euros por mês, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, durante o briefing do Conselho de Ministros que aprovou medidas para aliviar o custo da habitação.

Este subsídio terá efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023 e estará em vigor durante cinco anos, isto é, até 2028.

A medida "vigorará nos próximos cinco anos, período desejável para que o governo trabalhe no sentido de aumentar a oferta pública de habitação em conjunto com outras medidas que venham a normalizar o mercado de arrendamento", esclareceu António Costa.

O apoio irá variar em função do rendimento das famílias e do montante da renda, isto é, da taxa de esforço. "Por exemplo, uma família, com um casal e dois filhos, que tenha 2500 euros de rendimento bruto mensal e uma renda de 1200 euros por mês, beneficiará de um apoio de 200 euros mensais", detalhou o primeiro-ministro.

O chefe do governo apresentou ainda outro caso: "Para uma família monoparental, que tenha 1500 euros de rendimento bruto mensal e uma renda de 700 euros, o apoio será de 175 euros".

O apoio "será atribuído de forma automática e terá em conta os valores das rendas disponibilizados à Autoridade Tributária (AT)", esclareceu a ministra da Habitação, Marina Gonçalves. Por isso, "é importante registar os contratos de arrendamento", sublinhou. Caso contrário, os inquilinos não terão acesso ao subsídio.

Quanto ao número de famílias potencialmente abrangidas pela medida, o primeiro-ministro não conseguiu precisar um número, adiantando apenas que, neste momento, há cerca de 150 contratos declarados na AT.

Questionado se, tal como na bonificação dos juros nos créditos à habitação, o valor das poupanças das famílias poderá inviabilizar a elegibilidade para o apoio, Costa rejeitou, esclarecendo que o mutuário com "património pode amortizar o empréstimo, enquanto o arrendatário não pode amortizar a renda".

Assim, inquilinos com património mobiliário, que inclua, nomeadamente, depósitos, instrumentos financeiros, seguros de capitalização, planos poupança reforma (PPR) ou certificados de aforro ou tesouro, acima de 29 786 euros (superior a 62 vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS)) podem beneficiar do apoio ao contrário dos titulares de crédito à habitação.

As únicas condições são: a taxa de esforço tem de ser superior ou igual a 35%, isto é, quando mais de 35% do rendimento se destina a pagar a renda da casa; e os rendimentos brutos coletáveis anuais do agregado não pode exceder o sexto escalão do IRS (36 757 euros), que é valor calculado depois das deduções específicas e dos abatimentos.

O primeiro-ministro esclareceu que o custo desta medida conjugada com a do apoio à renda rondará os 460 milhões de euros, ou seja, é inferior aos 900 milhões anunciados inicialmente para o o pacote Mais Habitação, porque neste montante estão também "um conjunto de outros benefícios fiscais que só serão legislados no Conselho de Ministros do dia 30".

A consulta pública da parte do Mais Habitação que prevê a criação de apoios aos inquilinos e às pessoas com crédito à habitação terminou no dia 13.

A 24 de março termina a consulta pública do restante programa (que contempla medidas que terão de ser remetidas pelo governo ao parlamento), que vai a Conselho de Ministros no dia 30 deste mês, seguindo depois para o parlamento.

Em causa estão diplomas que dizem respeito ao alojamento local, vistos gold ou arrendamento forçado de casas devolutas, entre outros temas.

O pacote global de medidas foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 16 de fevereiro e colocado em consulta pública no dia 20 de fevereiro.

As medidas do Programa Mais Habitação vão custar cerca de 900 milhões de euros, que serão mobilizados através das verbas do Orçamento do Estado, segundo o governo.