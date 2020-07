António Mexia e Manso Neto suspensos de funções da EDP

MP pode usar e-mails contra Mexia e Manso Neto no caso EDP

O presidente da EDP, António Mexia, e o presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, foram suspensos de todas as funções que desempenham na elétrica. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da investigação do caso EDP.

Em causa está a suspeita de participação dos dois gestores da EDP no processo que investiga as alegadas "rendas excessivas".

As medidas de coação incluem a proibição de entrada nas instalações dos edifícios da elétrica. Além disso, Mexia e Manso Neto ainda impedidos de viajar até ao estrangeiro e serão ainda obrigados à entrega do passaporte. Está ainda em causa a proibição de contactar com outros arguidos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além da suspensão de funções da EDP e da EDP Renováveis, Carlos Alexandre decretou ainda o depósito de cauções, num total de dois milhões de euros, um milhão por cada um dos gestores, segundo confirmou o Dinheiro Vivo.

A suspensão de funções dos dois gestores, a título preventivo, já tinha sido pedida pelo Ministério Público há algumas semanas. Na altura, os advogados de defesa de Mexia e Manso Neto consideraram o pedido como "ilegal".

Por Cátia Rocha, jornalista do Dinheiro Vivo