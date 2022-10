António Mendonça: OE2023 deve ser encarado como um "orçamento de guerra"

O bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, defende que o Orçamento do Estado para 2023 deve ser "dinâmico, cauteloso e pró-esturural", considerando que deve ser encarado como um "orçamento de guerra", sendo a favor de medidas transversais.

Em declarações à Lusa, António Mendonça destaca que "o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) não poderá ser considerado como um orçamento normal", ou "sequer como um Orçamento excecional num quadro de referência plurianual em que a normalidade mais tarde ou mais cedo será reposta", mas "deve ser encarado como um 'orçamento de guerra'".

O economista, que é também professor catedrático do ISEG, alerta para que a proposta orçamental "deve acautelar os efeitos imediatos e mais dramáticos junto dos diferentes setores da economia e da sociedade portuguesa", mas também "prever os desenvolvimentos a médio e a longo prazo da situação internacional e as suas repercussões no país".

"Todas as projeções económicas apontam para uma forte desaceleração da economia europeia e mundial para 2023 e Portugal não ficará imune aos impactos, porque por mais que se acredite que a distância geográfica em relação ao conflito, continuará a alimentar o dinamismo do turismo e as atividades dele dependentes que caracterizaram o crescimento económico do último ano", refere.

