Antigo assessor da Câmara de Lisboa é o novo vice-presidente do IEFP

O governo já escolheu os novos vice-presidente e vogal do conselho diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no seguimento da conclusão do processo concursal da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), segundo uma nota do Ministério do Trabalho. Bernardo Santos Sousa, que, em 2016, foi assessor da Câmara de Lisboa, na altura liderada por Fernando Medina, será o novo vice-presidente. O cargo estava a ser exercido desde janeiro em regime de substituição por Júlia Tomaz, que acabou por não ser confirmada no lugar.

"Na sequência do processo concursal, concluído pela CReSAP, para os cargos de Vice-Presidente e Vogal do IEFP, o governo submeteu ontem aos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social os nomes de Bernardo Santos e Sousa e de Ana Elisa Santos, para respetivamente assumirem os cargos de Vice-Presidente e de Vogal do Conselho Diretivo", segundo o comunicado do Ministério do Trabalho enviado esta sexta-feira aos órgãos de comunicação social.

Licenciado em Economia, Bernardo Santos e Sousa era, até ao momento, diretor executivo da Estrutura de Missão Portugal Digital, segundo a nota curricular enviada pela tutela de Ana Mendes Godinho. Antes, foi coordenador do Pilar da Capacitação e Inclusão Digital das Pessoas na Estrutura de Missão Portugal Digital e coordenador na Estrutura de Missão para a Igualdade de Género. Em 2016, exerceu funções como assessor do vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, na altura presidida por Fernando Medina, agora ministro das Finanças, tendo sido vogal do IEFP em 2015.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia