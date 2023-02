Anacom quer fidelizações de seis meses. Operadores recusam

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) propôs ao governo a redução do prazo máximo das fidelizações de dois anos para seis meses, como forma "urgente" e "pertinente" de inverter a tendência de subida de preços dos serviços para os consumidores.

A proposta foi entregue ao Ministério das Infraestruturas na terça-feira e apresentada à comunicação social na quarta-feira em conferência de imprensa, onde o regulador defendeu uma solução à dinamarquesa como "boa fonte de inspiração para fazer o que importa [nas telecomunicações] em Portugal".

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial do Ministério das Infraestruturas disse que o "o governo reitera a disponibilidade para analisar contributos que lhe sejam remetidos e mantém um contínuo acompanhamento do setor das comunicações".

Através da Associação de Operadores de Telecomunicações (Apritel), as telecom rejeitaram as pretensões da Anacom.

Desde quarta-feira que os serviços da Meo (detida pela Altice) e NOS têm preços atualizados em 7,8% face ao Índice de Preços do Consumidor anual de 2022. A Vodafone só aumentará os preços a 1 de março.

Para a Anacom, ainda que esteja dentro da legalidade, o aumento é "injustificado" no atual contexto económico nacional, mas o regulador não tem poderes para definir preços.

Considerando haver uma "convergência das estratégias comerciais dos operadores [históricos Meo, NOS e Vodafone]" e que os períodos de fidelização de 24 meses travam a mobilidade dos consumidores e o fomento da concorrência, para a Anacom só uma alteração do regime das fidelizações pode inverter a tendência de subida de preços, em Portugal, que contraria o que se passa na União Europeia (UE).

Dinamarca como modelo

Os preços das telecomunicações em Portugal subiram 7,7% desde o final de 2009 até dezembro de 2022, enquanto na UE diminuíram em média 10%, segundo contou João Cadete de Matos, presidente da Anacom.

A Dinamarca é o exemplo a seguir para o regulador, onde as fidelizações não podem ir além dos seis meses. Aquele país lidera a lista de maiores descidas dos preços nos últimos 13 anos, com uma redução de 32,9%, segundo a Anacom.

Na defesa desta proposta, que se aplicará apenas "a novos contratos e refidelizações", Cadete de Matos argumentou que é uma "ilusão" a ideia de que as fidelizações garantam a redução dos preços das ofertas dos operadores.

"Se as fidelizações baixassem preços, então os tarifários em Portugal teriam tido reduções como noutros países. E se os preços aumentassem com as fidelizações, então os operadores acabariam com as fidelizações", disse.

A Anacom defende, ainda, que as fidelizações só possam ser aplicadas para "subsidiação e equipamentos e instalação" e que o cálculo dos encargos a exigir em caso de rescisão antecipada por parte dos operadores seja alterado, para se passar a cobrar apenas os meses em falta.

"A nossa convicção é que, mesmo que seja tarde, mais vale tarde do que nunca. É altura de inverter a trajetória dos preços em Portugal", afirmou Cadete de Matos.

Conhecida a proposta da Anacom, Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, veio a público contestar as afirmações de Cadete de Matos.

O representante dos operadores alertou na quarta-feira, também em conferência de imprensa, que a subida de preços se justifica com o aumento de custos das empresas do setor, nomeadamente com energia, equipamentos e com financiamento.

Também disse que as fidelizações a 24 meses respeitam as regras europeias - apenas a Dinamarca não aplica o limite máximo - e que há aumentos superiores a serem aplicados em países como Espanha e Alemanha. Além disso, alertou que a proposta da Anacom implica mexer na lei das comunicações eletrónicas, que foi promulgada em agosto e entrou em vigor em novembro de 2022.

Em Portugal, as famílias vão pagar até mais 84 euros este ano com aumentos nas comunicações (até mais 88 euros para períodos de fidelizações inferiores a dois anos ou até mais 100 euros para serviços sem fidelização).

