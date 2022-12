Anacom investe 17,8 milhões na supervisão do 5G e TDT até 2025

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) prevê investir quase 18 milhões de euros na melhoria da supervisão até 2025, essencialmente, sobre a rede móvel de quinta geração (5G) e a Televisão Digital Terrestre (TDT), revela o plano plurianual de atividades do regulador para o triénio 2023-2025.

De acordo com o documento, o regulador prevê investir 6,708 milhões de euros em 2023, 5,538 milhões em 2024 e 5,563 milhões em 2025. Ao todo, serão investidos 17,876 milhões de euros. Só a previsão para o próximo ano representa mais 12% do que o orçado para 2022, considerando "os projetos/investimentos mais relevantes" e "a sua prioridade".

O organismo considera prioritário o reapetrechamento tecnológico da supervisão do espetro, considerando necessária uma "atualização e renovação das infraestruturas existentes destinadas à supervisão". Tal inclui "a renovação dos meios móveis utilizados pela Anacom, incluindo equipamentos de radiogoniometria e respetivas viaturas, essenciais para a deteção e eliminação e interferências prejudiciais, que poderão afetar serviços críticos da sociedade".

Para esta parte do plano, serão usados 551 mil euros, em 2023, e 900 mil euros no conjunto dos anos de 2024 e 2025.

Outro foco do investimento passa por "dotar" o regulador de "capacidade técnica, nomeadamente de teste, de análise e reporte, para garantir a verificação das obrigações dos operadores associados ao desenvolvimento das respetivas redes 5G".

Um centro nacional de Supervisão

No fundo, o organismo quer consolidar um "sistema de testes para o 5G", prevendo alocar 220 mil euros em 2023 para esse objetivo, que será reforçado com mais 150 mil euros em 2025. A primeira fase deste investimento é para "concretizar até ao final de 2022", mas as fases subsequentes estão planeadas para 2023 e 2025.

Ainda no âmbito do 5G, o regulador quer reformular os centros de monitorização e controlo do espetro, criando o Centro Nacional de Supervisão. Este centro está previsto para 2023 e a Anacom terá 520 mil euros para o criar.

"A atividade de supervisão no setor das comunicações é uma área de grande pendor técnico que exige uma permanente atualização tecnológica", justifica a entidade liderada por João Cadete de Matos, considerando que pretende preparar a Anacom para os "desafios que se colocarão com o novo paradigma das redes e serviços de comunicações".

Atualização de rede de estações remotas

Nesse sentido, o regulador das comunicações quer reparar e atualizar o Sistema Nacional de Controlo das Emissões Radioelétricas (SINCRER). O atual SINCRER está ativo há duas décadas e, "dado o ciclo de vida útil estar a ser atingido", a Anacom vai apostar em "grandes reparações e atualizações" desta rede de estações remotas utilizadas na atividade de supervisão do espetro.

Para melhorar o SINCRER, a Anacom pretende alocar 150 mil euros até 2025 (50 mil euros a cada ano).

Outro foco do plano de atividades para o triénio 2023-2025 dedica-se à TDT, nomeadamente, melhorando a Rede Integrada de Supervisão (RIS). Trata-se de uma rede de sondas de "elevada capilaridade territorial".

Novas funcionalidades no serviço TDT

"Estando a implementação do serviço TDT consolidada do ponto de vista técnico, resultado também da sua recente migração para novas faixas de frequência, pretende-se com este investimento dotar esta rede de novas funcionalidades que permitam a supervisão, não só do serviço TDT, mas de outros serviços de comunicações eletrónicas", lê-se no documento. Este trabalho está previsto apenas para o ano de 2023 e prevê-se um custo de 20 mil euros.

O regulador estima ainda usar verbas para integrar no site da Anacom "novos portais relacionados com o contexto Espaço, Cabos Submarinos e Zonas Livres Tecnológicas", bem como ter uma nova "plataforma de CRM e suporte multicanal" para atendimento aos utilizadores dos diferentes serviços de comunicações.

Mais portais e um centro de estudos

Criar "um novo portal de suporte aos centros de arbitragem", um portal do "Conhecimento Rádio" e um "novo portal de Informação e Estatística, integrando novos canais geoespaciais" são outros objetivos, bem como a criação de um Centro de Estudos Anacom e a "readequação tecnológica do Centro Laboratorial Anacom".

O plano da Anacom indica que este último conjunto de iniciativas para a "melhoria e aumento de eficiência" das plataformas e "municiação da arquitetura tecnológica" das mesmas representa um investimento total de 3,75 milhões de euros entre 2023 e 2025.

O plano plurianual de atividades da Anacom para o triénio 2023-2025 será iniciado pelo atual conselho de administração, liderado por João Cadete de Matos. No entanto, o atual presidente do regulador termina o mandato a 15 de agosto de 2023 e, como não poderá ser reconduzido no cargo, o plano de atividades terá de ser concluído por uma nova administração, a partir da segunda metade do próximo ano.

José Varela Rodrigues é jornalista do Dinheiro Vivo