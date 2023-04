Anacom com Cadete de Matos tem a gestão mais lucrativa de sempre

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) obteve um resultado líquido de 49,1 milhões de euros em 2022, mais 51% do que os 32,5 milhões no ano anterior. O regulador propõe ao governo a "entrega ao Estado" de 44,2 milhões, para o "desenvolvimento das comunicações em Portugal em benefício" dos consumidores, e pede para ficar com o remanescente (4,9 milhões de euros) para "constituição do capital estatutário".

O Dinheiro Vivo analisou os relatórios de contas desde 1995 (ano a partir do qual estão consultáveis os balanços financeiros) e apurou que nunca o regulador das comunicações eletrónicas e postais teve melhores contas do que no ano passado.

O resultado líquido de 2022 e o valor que a Anacom vai depositar nos cofres do Estado são os mais elevados de sempre. Constata-se, aliás, que a liderança de João Cadete de Matos é a mais lucrativa na história da Anacom.

