Álvaro Mendonça e Moura avança para presidência da CAP

"O embaixador Álvaro Mendonça e Moura, muito elogiado pelo trabalho que culminou na escolha de António Guterres como secretário-geral da ONU, era o representante permanente de Portugal junto da UE quando o também ex-primeiro-ministro Durão Barroso foi designado presidente da Comissão Europeia." Assim descrevia o DN a importância do diplomata, cuja relevância se revelava também pela marca de ser o representante português há mais tempo no estrangeiro - em funções desde 1995 e tendo visto prolongada a sua permanência por despacho, em 2021, para poder ficar ativo além dos 70 anos (foi substituído em dezembro como secretário-geral dos Negócios Estrangeiros, por Francisco Ribeiro Telles).

Agora com 72 anos, o embaixador Álvaro Mendonça e Moura, portuense licenciado em Coimbra, em Direito, e que foi professor universitário antes de enveredar pela carreira diplomática, deverá assumir funções como representante dos agricultores, à frente da maior e mais antiga estrutura representativa do setor, a CAP.

Álvaro Mendonça e Moura. © José Carmo / Global Imagens

Sucessivas vezes distinguido pelas suas funções de representação do país além-fronteiras - recebeu a Grã-Cruz da Ordem de Cristo; Grã-Cruz da Ordem de Mérito; Grande-Oficial da Ordem do Cruzeiro do Sul, do Brasil; Grande-Oficial da Ordem Ouissam Alauíta, de Marrocos; Cavaleiro da Ordem de S. Miguel e S. Jorge, da Grã-Bretanha; e Grande Insígnia de Honra em Prata, da Áustria -, Mendonça e Moura trocará agora o Palácio das Necessidades pela R. Mestre Lima de Freitas, onde se fixa a sede da CAP..

O diplomata é candidato à presidência pela lista única subscrita por 129 organizações associadas da CAP, e hoje formalmente validada pela Comissão Eleitoral, que estará a votos nas eleições marcadas para 17 de maio, de onde sairão os órgãos sociais que vão liderar a estrutura no triénio 2023-2026, num momento particularmente desafiante do setor e de relações complicadas com a tutela, que a estrutura tem acusado de se demitir de responsabilidades e afastar dos agricultores, pondo em risco toda uma área de atividade de enorme relevância.

Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP. © Paulo Spranger/ Global Imagens

Presidente da CAP desde 2017, Eduardo Oliveira e Sousa é agora indicado para o lugar de presidente da mesa da assembleia geral. António da Paula Soares é o nome avançado para liderar o Conselho Fiscal.