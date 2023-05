Altice Empresas é agora MEO Empresas

O mundo de hoje está diferente. Mais informal, mais veloz, marcado por novas tendências tecnológicas e por uma transformação digital sem precedentes. Um mundo onde também coexistem diferentes gerações, com mentalidades díspares. No grupo MEO, por exemplo, segundo Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal, coexistem cinco gerações.

O novo posicionamento assumido pela agora MEO Empresas, dá continuidade ao novo ciclo de reinvenção da Altice Portugal, que centra a sua atuação em quatro grandes áreas - Pessoas, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade, e assume como missão "Liderar a transformação tecnológica e digital através da inovação, potenciando uma sociedade mais humana".

O novo posicionamento "reflete a ambição com que olhamos para Portugal, com a ambição que achamos que Portugal deve ter", apontou Ana Figueiredo, relembrando o papel estruturante da MEO. A executiva acrescentou ainda que, com esta imagem "afirmativa, positiva, assertiva e ambiciosa, queremos liderar o futuro porque acreditamos que só construindo esse futuro nos possibilita alcançar o sucesso como organização e como empresa".

"Este é o momento chave para levarmos mais vida às empresas", afirmou Ana Figueiredo, que acrescenta que o mercado impõe uma mudança (no segmento empresarial), que deve ser também acompanhada por mudanças ao nível das nossas marcas (que são ativos relevantes) e na forma como são percecionadas pelos nossos clientes. Para a gestora, "através da combinação do melhor de dois mundos, por um lado a inovação, a confiança, a excelência tecnológica do nosso segmento B2B e das nossas soluções corporativas", com a "captura dos atributos emocionais da marca MEO". Com esta combinação a empresa quer construir sinergias que se traduzem em "maior eficácia do nosso investimento", a par de uma "maior eficiência do ponto de vista de equipas".

Com esta alteração a MEO ambiciona ser uma marca com um posicionamento ainda mais forte, por forma a ultrapassar os desafios que surjam e superar as dinâmicas concorrenciais.

A mudança, foi anunciada no Dia Internacional das Telecomunicações, dado que a iniciativa também faz história. "Porque, pela primeira vez na história da nossa empresa, vamos endereçar o mercado com uma marca única", explica Ana Figueiredo, acrescentando que isso "acrescenta um novo capítulo à história do setor, à história da nossa marca e à história da nossa marca MEO".

O que isto significa? Que é o momento "de ligarmos as empresas a uma transição digital, que deve ser mais humanizada, para beneficiarmos de todas as sinergias da nossa marca preferida, a marca MEO". A executiva afirma ainda que, "com esta mudança damos início a um novo ciclo do segmento empresarial da Altice. Hoje, a Altice Empresas passa a MEO Empresas, uma marca que nasce preparada para dar resposta ao Mundo de hoje e de amanhã. Uma marca preparada para um futuro cada vez mais tecnológico e digital. A MEO Empresas apresenta-se ao mercado e aos nossos clientes como resposta às suas necessidades. Queremos tornar a tecnologia mais acessível e humanizada a todas as empresas, quer sejam pequenas e familiares, PME ou multinacionais. Este caminho que estamos a construir na Altice é um caminho para o futuro, um caminho para o amanhã."

Ligar as empresas a uma transição digital mais humanizada é o propósito a que a MEO Empresas se propõe. Este é o propósito e a missão assumidos pela "nova" marca que é apoiada nos valores já reconhecidos à marca MEO, como a humanização, a notoriedade e a inovação, em união com a expertise, a confiança e o ecossistema de parceiros e clientes do segmento empresarial.

Nuno Nunes, Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal, por seu lado, realça que com esta ação, "queremos subir na cadeia de valor dos nossos clientes, através de um posicionamento global na liderança da transição tecnológica. Somos líderes em todos os sectores, temos know how, recursos e talento incomparáveis, um portefólio abrangente e diversificado, uma infraestrutura ímpar. Temos tudo para a inovação do amanhã."

O anúncio da "nova" marca é acompanhado pela campanha "Ontem éramos...Hoje somos". Uma campanha que, de forma aspiracional e inspiradora conta a história de como o mundo está a mudar para um mundo mais humano, digital, diferenciador e sustentável, como retratado no próprio claim da campanha: "Porque acreditamos que quanto mais humanizada, mais a tecnologia faz por todos nós. Ontem éramos Altice Empresas. Hoje somos MEO Empresas."

A campanha multimeios, no ar desde o dia 17 de maio, nos meios habituais - TV, imprensa, rádio, exterior e digital -, é constituída por um filme de manifesto de 75"", que declina em quatro filmes de 20"", que endereçam vários targets do segmento B2B. A campanha conta ainda com cinco vídeos testemunhos de clientes, que, de forma autêntica e inspiradora, pretendem dar a conhecer aqueles que são os verdadeiros protagonistas de uma transição digital mais humana nas empresas.