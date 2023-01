Alimentos de marca branca já valem 3,2 mil milhões

Com a inflação em valores máximos das últimas três décadas, os consumidores procuram alternativas para poupar nos gastos nos supermercados, o que tem levado ao crescimento da procura por artigos de marca de distribuição e de primeiro preço. É nos produtos alimentares que essa troca se faz notar mais, com as vendas de artigos das chamadas marcas brancas a pesarem já mais de 46,5%, correspondentes a 3237,8 milhões de euros, de acordo com os Scantrends da Nielsen IQ, referentes ao período de janeiro a novembro.

No período considerado, o peso das chamadas marcas brancas subiu 17,6% face ao período homólogo, mas, na análise quadrisemanal, os dados mostram crescimentos acima dos 22% todos os meses, atingindo os 25,8% e os 25,2% em outubro e novembro.

Assim, a quota total, em valor, das marcas brancas disparou, em 2022, para 39,8%, contra os 36,9% verificado em igual período de 2021. Significa que, em cada 10 euros gastos no supermercado, quatro foram em artigos de marca própria das cadeias de distribuição. Asseguraram vendas, no total, de 4276 milhões de euros.

No segmento alimentar, o peso das marcas brancas na fatura dos portugueses subiu 18,3% entre janeiro e novembro, comparativamente aos 10,9% de crescimento total dos gastos nesta categoria no mesmo período.

Traduzido por tipologias de produtos, significa que dos 4308 milhões de euros que os portugueses gastaram em artigos de mercearia entre janeiro e novembro (mais 11% do que no ano anterior, que correspondem a mais 429 milhões de euros deixados nos super e hipermercados), 47% foram de artigos de marca de distribuição ou de primeiro preço, num total de 2025 milhões de euros.

Mercado em crescimento

Nos laticínios, o crescimento em valor face a 2021 é de 12% para 1848 milhões de euros (num mercado que, em 2021, se mantivera estável, sem evolução face a 2020). As marcas brancas representam já 41,3% do total e valem 763,2 milhões. Nos congelados a opção por artigos mais baratos pesa já 55,8% dos gastos nesta categoria: ou seja, quase 450 milhões dos 805,8 milhões de euros que as famílias pagaram por alimentos congelados.

No geral, os dados da Nielsen IQ mostram que o mercado de bens de grande consumo está a crescer 9,1% para 10 744 milhões de euros, mais 898 milhões do que em janeiro-novembro de 2021. Um crescimento que denota o aumento dos preços, por via do disparar da inflação (que em novembro foi de 10,2% e que, em dezembro, se estima que se situe nos 9,8%), e não um maior consumo das famílias.

A prová-lo está o facto de categorias como as bebidas alcoólicas e a higiene do lar, mas também, embora em menor dimensão, a higiene pessoal, estarem a perder peso na fatura dos supermercados. As bebidas alcoólicas perderam quase um ponto percentual e valem já só 10,2% dos gastos dos consumidores, o que, em termos práticos, significa uma perda de 100 milhões de euros em 2022 face ao ano anterior. Os artigos de higiene para o lar perderam 0,3 pontos percentuais, para 7,9% do valor total das compras. São 848,8 milhões de euros gastos nesta categoria, menos 32 milhões do que seriam se a quota se mantivesse nos 8,2% do ano anterior. Na higiene pessoal a perda é de apenas uma décima para 10,2%, mas equivale a qualquer coisa como 20 milhões de euros.

