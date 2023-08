Algarve, São Martinho do Porto e Gerês são dos destinos mais procurados para férias em Portugal

Praia São Roque e Meia, em Lagos, no Algarve

São Martinho do Porto

Algarve, São Martinho do Porto, Gerês e Setúbal são os destinos mais procurados para passar férias em Portugal, segundo um estudo realizado pela Imovirtual. Estes três últimos destinos têm surpreendido com o aumento da procura, mas ainda não ultrapassam a procura pelo sul de Portugal.

A procura por casas de férias em Portugal aumentou 13% em relação a 2022, com o Algarve a manter-se como destino preferido. Lagos, Armação de Pêra e Albufeira são as cidades mais procuradas a sul de Portugal.

São Martinho do Porto foi o destino que mais surpreendeu. A Imovirtual registou no seu site um aumento de 95% das pesquisas para este destino em relação a julho de 2022. Esta região é conhecida pela sua praia em forma de concha e pela presença da maior duna do país, a Duna de Salir.

Gerês e Setúbal têm registado, segundo esta plataforma, um crescimento significativo nas pesquisas. Gerês registou um aumento de 21% nas pesquisas em relação a 2022, e Setúbal um aumento de 27%. Atualmente o preço médio de arrendamento de uma casa de férias no Gerês é de cerca de 1.138,25€, enquanto em Setúbal, esse valor fica em torno de 610€.