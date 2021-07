Algarve espera para ver resultados do alívio das restrições inglesas

O governo de Boris Johnson decidiu que os adultos ingleses vacinados e as crianças podem viajar para destinos da lista amarela - como é o caso de Portugal e Espanha - sem terem de cumprir quarentena de dez dias no regresso a casa. Os residentes em Inglaterra terão ainda de realizar um teste antes de voltar para casa e um posteriormente. O Algarve considera esta decisão como positiva, mas mostra-se cauteloso: por um lado devido às restrições em território português e, por outro, pelos alertas deixados por outras capitais.

"O levantamento da imposição de quarentena por parte do governo britânico é positiva, mas vamos esperar pela repercussão que isso pode ter no aumento da procura", diz ao Dinheiro Vivo Elidérico Viegas, líder da AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve.

O Reino Unido tem uma população de mais de 66 milhões de pessoas. Os dados do governo britânico indicam que há 45 milhões de britânicos com a primeira dose da vacina, sendo que com a vacinação completa existem mais de 34 milhões de pessoas - dados desta quinta-feira. Olhando apenas para Inglaterra, os dados indicam que há mais de 38 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Com a vacinação completa são mais de 28 milhões de pessoas.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, considera que "haverá sempre efeitos de uma medida que reduz restrições" em especial quando é o principal emissor de turistas para a região. "A expectativa é mais favorável que antes, até porque se previa que esta medida só entrasse em vigor em agosto e o governo britânico veio identificar o dia 19. Considerando que as famílias com filhos a cargo, a maior parte da procura britânica no verão para o Algarve, tem o condicionamento das férias escolares, que terminam no final de agosto, foi importante", acrescentou.

Contudo, nos concelhos de elevado risco, há restrições, nomeadamente nos horários. "Importa também que do nosso lado algumas restrições possam ser menos contundentes na atividade que podemos desenvolver. Estou a falar dos horários. Comparando com Espanha, temos restrições mais exigentes".

Viagens de França



O secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus desaconselhou as viagens a Portugal e Espanha, admitindo o reforço de medidas. João Fernandes lembra que França não é o principal mercado para o Algarve mas é relevante. "Em 2019, a França gerou uma procura superior a um milhão de dormidas no Algarve. Era um mercado que estava a crescer antes da pandemia e obviamente que esta não é uma boa notícia. Aliás, como a notícia do governo holandês", notou ainda.

Ana Laranjeiro é jornalista do Dinheiro Vivo