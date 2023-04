Alexandra Reis garante que foi a vontade da CEO que ditou a sua saída

Não há dúvidas de que as relações entre Alexandra Reis e Christine Ourmières-Widener eram pautadas por turbulência. A CEO da TAP, que esteve ontem no Parlamento, sublinhou os "desalinhamentos" que existiam com a antiga administradora, nomeadamente relativamente a divergências que existiam sobre temas de gestão. Ainda assim, a gestora francesa garantiu que a saída de Alexandra Reis não esteve relacionada com "nada de pessoal".

Já Alexandra Reis, que está esta tarde a ser ouvida na comissão de inquérito à TAP (CPI), não duvida de que abandonou a empresa pública por decisão única de Ourmières-Widener. "A CEO queria que eu saísse da empresa. A minha saída da empresa dá-se no seguimento da CEO me pedir para sair e me ter dado nota da sua vontade", contou.

A ex-administradora, que deixou a transportadora em fevereiro de 2022, disse ainda "ter dúvidas sobre os motivos" da sua saída uma vez que o parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) refere que foram "as divergências irreconciliáveis" e a CEO apontou, em audição, motivos relacionados com o "perfil e a organização".

Aos deputados, adiantou que soube a 25 de janeiro que iria sair da empresa pública. "A CEO informou-me que pretendia distribuir os meus pelouros e terminar os meus vínculos à empresa e disse que iria contactar advogados. Acedi no dia 26 de janeiro a essa solicitação porque não queria criar um problema institucional. Aceitei de boa fé a contraproposta de acordo da TAP, 500 mil euros brutos pela cessação do meu mandato", indicou.

A também antiga secretária de Estado do Tesouro sublinhou que "a diversidade de visões permitem uma discussão mais ampla e permitem tomar decisões mais informada e melhores"

"A minha atuação na empresa sempre foi de uma relação cordial com os membros da comissão executiva. As diferenças de opiniões foram feitas de forma muito construtiva", adiantou, garantindo que nenhuma destas diferenças de opinião "beliscaram o compromisso com a implementação do plano de reestruturação, garantindo o sucesso da sua implementação".

