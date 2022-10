AIE alerta que corte da OPEP pode levar a recessão mundial

A Agência Internacional de Energia reviu em baixa as previsões da procura de petróleo para este ano e, sobretudo, para 2023, e alertou que a decisão da OPEP+ de reduzir a produção pode arrastar o mundo para a recessão.

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a AIE é particularmente severa com o que descreve como um "corte maciço" da produção do cartel petrolífero, até dois milhões de barris por dia a partir de novembro, equivalente a 2% a nível mundial, o que já causou um aumento de cerca de 14 dólares por barril em relação aos mínimos de setembro.

"Com implacáveis pressões inflacionistas e aumentos das taxas de juro", adverte, "o aumento dos preços do petróleo pode ser o ponto de viragem para uma economia global que já está à beira da recessão".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia