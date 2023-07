Aeroporto. "Está em marcha uma campanha orquestrada para descredibilizar a Comissão Técnica Independente"

E altura de colocar um ponto final e deixar a comissão trabalhar em paz e sossego". O apelo é do presidente da comissão de acompanhamento (CA) da Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto e surge no seguimento das mais recentes polémicas que envolvem os trabalhos do grupo liderado por Rosário Partidário.

A contratação de dois engenheiros, Vítor Pires Rocha e Vasco Oliveira Afonso, para elaborarem estudos para a CTI, tem inflamado as críticas de parcialidade sobre o grupo de trabalho nomeado pelo governo para o estudo da ampliação da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. O motivo? Ambos já defenderam publicamente posições favoráveis à solução de Alcochete, tendo também rejeitado a viabilidade de um aeroporto na base do Montijo, motivo que levou, inclusive, a ANA a dirigir uma carta ao governo e à CTI alegando conflito de interesses na contratação concretizada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Para o presidente da CA não há dúvidas de que "está em marcha uma campanha orquestrada e organizada para descredibilizar a CTI".

O LNEC celebrou, a 12 de julho, um contrato com Vítor Rocha, no valor de 70 mil euros para a a aquisição de serviços de plano diretor e análise de viabilidade de infraestrutura aeroportuária para avaliação estratégica do novo aeroporto de Lisboa. Já a 14 de julho foi firmado o acordo com Vasco Afonso, que irá receber 55 mil euros para elaborar o estudo de dimensionamento físico e financeiro das infraestruturas aeroportuárias em análise pela CTI. Os dois engenheiros assinaram, em 2021, um artigo publicado no portal da Ordem dos Engenheiros no qual elencam as vantagens de Alcochete, defendendo que o Montijo "é uma opção provisória, que se limita a retardar uma solução definitiva". Ambos são ainda signatários da "Plataforma Cívica Ba6 Não" que rejeita que um novo aeroporto no Montijo.

Carlos Mineiro Aires garante que "o facto de uma pessoa defender uma situação num determinado contexto não quer dizer que não tenha liberdade para pensar de maneira diferente noutro" e assegura que os trabalhos estão a ser conduzidos com a "máxima independência e transparência". "Os engenheiros estão a realizar um trabalho meramente técnico, a fazer estudos que serão entregues aos respetivos coordenadores temáticos da CTI. A própria comissão é composta por pessoas da melhor qualidade e não vai cair no logro", garante ao DN/Dinheiro Vivo.

O responsável rejeita que exista um conflito de interesses e reafirma que os dois profissionais são "isentos, imparciais e transparentes" na missão que lhes foi atribuída. "Se assim não fosse quem já não estava na CA era eu", afiança. Mineiro Aires, que foi Bastonário da Ordem dos Engenheiros entre 2016 e 2022, também defendeu publicamente Alcochete no passado e garante que, por uma "questão de ética não poderia deixar de tomar essa posição", sendo a voz dos engenheiros. O presidente do Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP) já tinha garantido, no entanto, que as suas ideias "enquanto cidadão" em nada iriam interferir no trabalho "limpo" da comissão.

O responsável pela CA acredita que as críticas endereçadas à CTI visam "colocar em causa o trabalho que está a ser feito para se voltar à estaca zero" e são promovidas "por grupos interessados noutras opções". E pede que seja feita uma leitura com base "no interesse nacional" e colocados de lado "os interesses pessoais e a mesquinhez". "No fim disto nem todos estarão de acordo, é impossível. O que importa é que Portugal fique um país resolvido nesta questão", aponta.

A CTI também se manifestou publicamente na semana passada sobre as polémicas reiterando, em comunicado, que o grupo de trabalho é composto por "sete especialistas que exercem as respetivas funções de forma íntegra, rigorosa e colaborativa" e que "não cedem a pressões de partes interessadas, seja qual for a opção estratégica visada". "As equipas que finalmente estão a ser contratadas para apoiar tecnicamente os trabalhos da CTI são equipas escolhidas exclusivamente com base na sua experiência e competência, e são portanto da sua inteira confiança", acrescenta a nota.

