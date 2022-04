Acordo político com Bruxelas fixa preço médio do gás a 50 euros

A Comissão Europeia aceitou a proposta conjunta de Portugal e Espanha para limitar os preços do gás natural, com o objetivo de estancar a subida dos preços da eletricidade na Península Ibérica, anunciaram nesta terça-feira o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a terceira vice-presidente do governo espanhol responsável pela Transição Ecológica, Teresa Ribera, em conferência de imprensa.

Tratou-se de um "acordo político" para a criação de um mecanismo que, ao longo de 12 meses, permitirá fixar o preço médio do gás em cerca de 50 euros por megawatt (MW), contra os atuais 90 euros, sendo que o preço começará nos 40 euros, realçou o governante português. A ideia inicial era fixar o valor médio em 30 euros por MW. A formalização do acordo deverá ocorrer ainda esta semana.

Segundo Duarte Cordeiro, "todos os consumidores serão beneficiados, sem que nenhum saia prejudicado", uma vez que o mecanismo em causa irá permitir "desassociar a formação de preço da eletricidade na Península Ibérico daquilo que é o preço do gás", em linha com o acordado no último Conselho Europeu de 25 de março. "Um resultado muito satisfatório" dos trabalhos técnicos desenvolvidos por todas as partes, enfatizou o ministro do Ambiente.

Os preços da eletricidade em Portugal e Espanha são definidos no Mercado Ibérico da Energia Elétrica (Mibel). O preço acaba por ser influenciado pelo valor do gás natural porque há centrais elétricas a recorrer a essa matéria-prima para gerar eletricidade. Sobretudo em Portugal, que já não permite a produção de energia a partir do carvão e as fontes renováveis ainda não são suficientes.

No caso português, a influência do gás natural torna-se mais relevante tendo em conta que o país - a par de Espanha - era o quinto da União Europeia cujo cabaz energético mais dependia das importações de gás natural, no final de 2021, segundo o Eurostat. Acresce que o consumo de gás natural em Portugal aumentou 7,7% em março, em termos homólogos, impulsionado pelo uso para produção elétrica, que mais do que duplicou, de acordo com dados da REN.

Para as empresas fornecedoras de energia, a solução encontrada por Portugal e Espanha só deverá ser utilizada no curto prazo, não havendo certezas sobre os efeitos nos preços dos consumidores finais.

Energéticas expectantes

Em entrevista ao Dinheiro Vivo e TSF, a 23 de abril, o presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, afirmou que "proposta para limitar o preço do gás natural não é de todo a melhor solução". O gestor mostrou-se bastante crítico, alertando que Portugal deve "repensar a forma como a rede elétrica é gerida", quer do ponto de vista técnico quer de critérios de segurança.

Dias antes, o presidente executivo da Galp, Andy Brown, elogiava a iniciativa do governo português e espanhol, de procurar "desligar" o preço da eletricidade do custo do gás, e apelava para uma solução duradoura.

"O gás é que está a estabelecer o preço da eletricidade e isso significa que temos preços muito elevados da eletricidade. Entendo as razões para os governos espanhol e português, em especial, dizerem que é preciso arranjar uma forma de cortar essa ligação. Porque os preços da eletricidade que estão no mercado spot [indexado ao mercado ibérico de eletricidade], atualmente... Os consumidores ainda não viram esses preços", afirmou à CNN Portugal. No entanto, para o gestor, uma solução de longo prazo, a fim de cortar o efeito do gás no preço da eletricidade, levará mais tempo a ser identificada.

Para a EDP, "o modelo atual funciona bem e qualquer intervenção deve ser limitada no tempo, e deve ser mínima", de acordo com uma entrevista do CEO Miguel Stilwell d"Andrade à Bloomberg, no final de março. Questionado sobre a influência do gás natural no preço da eletricidade, o gestor disse que qualquer limite imposto deve ser "muito focado", mas sem distorcer preços, defendendo que isso poderia gerar "subsídios indiretos" para diferentes partes do mercado.

Os aumentos dos preços da energia têm estado a condicionar diferentes setores. Um deles é o das cerâmicas. Segundo a Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica (APICER), que falou ao DV em fevereiro, as cerâmicas são dos maiores consumidores de gás natural, sendo este responsável por 18% do consumo total da indústria transformadora. A par disso, é um grande consumidor de energia elétrica. A APICER alertava, então, para a escalada de preços: mais de 300% na eletricidade e mais de 400% no gás natural.

jose.rodrigues@dinheirovivo.pt