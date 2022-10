Acordo de regime "é crucial" para fazer florescer a economia nacional

Portugal está bem posicionado para enfrentar as principais mudanças do modelo económico global, quer na energia, quer no digital. Estas foram duas das ideias mais repetidas durante a conferência anual da Agência para o Investimento e Comércio Externo (AICEP), da passada quarta-feira, onde o primeiro-ministro garantiu ter "confiança" na capacidade de o país "enfrentar o futuro" e explicou porquê. "Segundo a Comissão Europeia, Portugal é o país que está em melhores condições para atingir a neutralidade carbónica em 2050, fruto de termos investido nas energias renováveis", enunciou.

António Costa referiu ainda que a transição digital será "a primeira revolução" para a qual o país "não parte em desvantagem". Para isso contribuem os recursos humanos qualificados (ver texto secundário), mas também os resultados anunciados pela agência pública sobre a evolução das vendas ao exterior e da captação de investimento estrangeiro. No comércio externo, as exportações de bens e serviços registam um aumento de 15,6% e representaram, no primeiro semestre do ano, um peso de 49% no produto interno bruto (PIB). "Tivemos uma evolução absolutamente extraordinária daquilo que foi o aumento da capacidade exportadora do nosso país", realçou em referência aos últimos 15 anos, período que serviu de mote ao evento da AICEP.

Mas se é verdade que, como aponta o presidente da agência, as empresas portuguesas têm mostrado "resiliência e competitividade", em especial na resposta ao obstáculo pandémico, é também certo que "nem tudo são rosas" e que existem desafios no horizonte que importa resolver. Entre eles, o aumento do número de mercados de destino, a redução dos custos de contexto e os impactos pandémicos, da guerra e de uma recessão na Europa.

Uma globalização "mais regionalizada"

Apesar de a utilização da palavra "incerteza" ter sido fintada pelos membros do governo presentes na conferência, o ex-presidente da AICEP Miguel Frasquilho não tem dúvidas de que "hoje vivemos num grau de incerteza absolutamente estratosférico". Uma opinião partilhada pelo seu antecessor no cargo, Pedro Reis, que fala mesmo na "incerteza crónica" que faz parte da história do país. O "crescimento insuficiente" da economia nacional em democracia deve merecer reflexão do Estado e das empresas, defende, pedindo que se resolvam "temas como a justiça mais célere, as burocracias e a fiscalidade".

Frasquilho assegura que o diagnóstico das dificuldades da economia está feito e prefere falar antes na antecipação de tendências globais a que o país deve estar atento para delas conseguir tirar proveito. Uma delas é a alteração da globalização. Será, diz, "uma globalização mais regionalizada" que favorece a "diversificação do risco" associado às cadeias de valor, uma aprendizagem trazida pela pandemia. "As cadeias de valor globais vão mudar do modelo just in time, rápido e eficiente mas que vulnerável, para um modelo just in case, mais intensivo em capital onde as cadeias de produção são diversificadas para proteger contra interrupções futuras", explica.

Outro fator que pode representar oportunidades para Portugal tem a ver com a digitalização, aponta Pedro Reis. "Acho que Portugal tem um caminho em que os seus fatores fortes estão alinhados com as novas agendas", sublinha. Esses elementos favoráveis são "a diáspora e o mar", dois campos em que a economia nacional deve apostar e "fazer acontecer".

Aumentar presença internacional

Mas para "cavalgar Portugal como uma potência exportadora", o economista sublinha a importância do apoio dado pela AICEP aos empresários, que será tanto mais bem-sucedido quanto maior for o orçamento da agência. "Cada dez milhões que coloquem no orçamento da AICEP tem, a meu ver, um efeito multiplicador brutal", considera. Acrescenta mesmo que, à semelhança do acordo alcançado entre PS e PSD para o mecanismo de seleção do novo aeroporto, "é crucial" garantir "um acordo de regime" nesta área.

Miguel Frasquilho concorda e vai mais longe sobre as consequências de uma aposta reduzida no trabalho da agência. "Sem exportarmos e sem a captação de investimento, o país não a lado nenhum. A AICEP é fundamental para este desidrato", reforça. Ainda que não tenha abordado diretamente esta questão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, reconhece a importância de que Frasquilho falava, dizendo que a internacionalização da economia "é uma peça essencial da estratégia do governo".

A recente abertura de uma nova delegação da AICEP em Chicago, nos EUA, é um caminho que deve ter réplica noutros mercados, em particular nos países de língua portuguesa. Uma forma de assegurar essa expansão, na CPLP e para lá dela, é ter "delegações nas embaixadas e nos consulados onde Portugal está representado", acredita Frasquilho. "É com maior presença no mundo que Portugal pode ser maior", diz. Entre os 12 mercados que poderão "estar em ascensão nos próximos dez anos" e que devem merecer atenção, destaca dois em África: Nigéria e Quénia. "São países que têm 60% da população abaixo dos 25 anos e que pode vir a ser altamente qualificada. São pistas que aqui deixo", remata.

Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, alerta para a necessidade Portugal angariar "cada vez mais projetos complexos e de maior escala". © Fernando Fontes/Global Imagens

Talento é fator diferenciador de Portugal

Durante a sua intervenção na conferência organizada pela AICEP, o primeiro-ministro quis lembrar o papel das qualificações na construção de um futuro risonho para a economia nacional, apontando o caminho percorrido desde o início do século. "Temos a terceira maior taxa de recém-licenciados em engenharia. Só a Alemanha e a Áustria estão à nossa frente", destacou António Costa. O investimento do país na educação das gerações mais novas tem dado "frutos" e os resultados, diz, estão à vista.

O cenário em 2004, aquando da vaga de entrada de países do leste para a União Europeia (UE), era muito diferente quando Portugal estava "abaixo" da média europeia em termos da qualificação dos seus recursos humanos. De acordo com os dados que citou, o país tem hoje na geração com 20 anos uma taxa de frequência do ensino superior acima da média comunitária. "Temos 47%, a média da UE são 42%", afirmou. "O nosso modelo de desenvolvimento numa economia global assente no conhecimento tem de assentar nas qualificações e na inovação. Isso sintetiza-se em talento", reforça.

Este talento tantas vezes referido pelo líder do Executivo será uma das armas fundamentais para assegurar o crescimento económico das próximas décadas, mas também um argumento que permitirá, acredita, continuar a atrair investimento estrangeiro. Luís Castro Henriques, cujo mandato à frente da AICEP termina no final do ano, diz mesmo que este "é, manifestamente, o nosso fator diferenciador" que tem possibilitado o aumento, por exemplo, do número dos centros de serviços em território nacional.

De facto, os números divulgados pela agência pública sobre a captação de investimento externo demonstram que Portugal tem sido capaz de convencer empresas estrangeiras em cada vez maior número. Só entre janeiro e outubro, Castro Henriques revelou que o país conquistou 42 novas organizações, um valor que está já acima do recorde de 41 em 2021 e que significa um impacto na criação de mais de seis mil postos de trabalho. "Isto permite um futuro resiliente", garante.

Para António Costa não restam dúvidas de que, nos próximos dez anos, ter "melhores recursos humanos" será essencial "para sustentar esta atratividade de investimento e potenciar a capacidade das nossas empresas", nomeadamente em atividades de maior valor acrescentado. É, aliás, este um dos desafios que Luís Castro Henriques deixa aos empresários e ao Estado: "Garantir que angariamos cada vez mais projetos complexos e de maior escala" porque "permite a oportunidade de integrarmos cadeias de valor cada vez mais competitivas".

