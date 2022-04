Ações do Twitter disparam após Elon Musk comprar participação de 9,2%

As ações da rede social Twitter subiram mais de 25 por cento nas negociações do pré-mercado ("premarket") em Wall Street esta segunda-feira, depois de o patrão da Tesla, Elon Musk, ter comprado uma grande participação na empresa e se ter tornado oficialmente no maior acionista externo do Twitter.

Segundo uma publicação na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Musk adquiriu quase 73,5 milhões de ações do Twitter - uma participação de 9,2% na empresa. Com isto, Musk fica o maior acionista daquele grupo.

Com base no preço de fecho das ações da empresa na sexta-feira, o investimento do multimilionário sul-africano é de quase 2,9 mil milhões de dólares. Já às 12h15 (em hora de Lisboa), as ações do Twitter estavam a ser negociadas a cerca de 49 dólares, um aumento de cerca de 26%.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia