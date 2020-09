A mobilidade do mundo em mudança vai entrar na cimeira do Portugal Mobi Summit

Entrámos em contagem decrescente para a grande cimeira da terceira edição do Portugal Mobi Summit (PMS 2020). O maior evento português de mobilidade urbana tem o palco montado no Centro Cultural de Cascais. Entre os dias 8 e 9 de outubro, o foco estará na "Mobilidade de um Mundo em Mudança", o tema que abrirá a porta a debates, sessões ou keynotes com destacados especialistas nacionais e internacionais em áreas como políticas públicas, transportes, ambiente, tecnologias, urbanismo e muito mais.

Desde maio que o PMS 2020 está nas plataformas online do Global Media Group, aproximando especialistas dos pontos mais distantes do globo aos temas centrais da mobilidade sustentável. A cimeira dos dias 8 e 9 manterá o formato digital para boa parte dos participantes que vão chegar ao público através do livestream, mantendo as regras de segurança sanitária impostas pela covid-19.

Mas esta será também a oportunidade para ver e ouvir de perto as figuras que influenciam as tendências dos próximos anos. Entre as dezenas de oradores internacionais, vão marcar presença Charles Landry, o urbanista inglês que é também curador do PMS, John Siraut, o economista britânico que estuda os impactos das políticas públicas de mobilidade ou Nidhi Gulati, a arquiteta que nos alerta para a urgência de planear cidades inclusivas.

O futuro será, por si só, um capítulo com importância suficiente para motivar vários debates e sessões. Desde perspetivas sobre o caminho da mobilidade elétrica em Portugal, passando pelas potencialidades do combustível sintético ou pelas tendências da mobilidade digital. E a pandemia, tão omnipresente nos novos comportamentos, estará em temas que vão da nova mobilidade após a covid-19, o Big Data e a democracia ou a mudança de paradigma no planeamento urbano na era da pandemia.

A cerimónia de entrega de prémios Startup do Ano PMS 2020 será também um dos pontos altos do evento com o anúncio do vencedor desta segunda edição, que desafiou os empreendedores a inovarem nos conceitos e soluções de mobilidade sustentável.

A comissária europeia Elisa Ferreira, responsável pela Coesão e Reformas, encerrará o ciclo de debates da cimeira, organizada pelo Global Media Group e a EDP, em parceria com a Via Verde, a Volkswagen, o CEiiA e a Câmara Municipal de Cascais. O Portugal Mobi Summit passará depois para um fim de semana ao ar livre. Nos dias 10 e 11 de outubro, todos poderão participar, no Passeio Marítimo de Carcavelos, em experiências interativas, descobrindo abordagens inovadoras recém-chegadas ao mercado, fazendo test-drives ou circuitos preparados para a micromobilidade elétrica.

Consulte aqui o programa completo da cimeira

