75% das empresas combatem o clima de instabilidade com mentalidade de investimento

Um novo estudo da Deloitte revela que 75% dos diretores de marketing de empresas globais combatem o clima de instabilidade financeira com uma mentalidade de investimento.

O relatório Global Marketing Trends 2023 da Deloitte revelou as principais conclusões e tendências na área do marketing este ano. O estudo foi feito a 1.015 executivos de C-suite de empresas globais nos Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Japão, Médio Oriente, e Austrália em julho de 2022.

"Os diretores de marketing devem usar o seu poder de "contadores de histórias" para "manter a questão crítica da sustentabilidade no topo das suas agendas" e usar o poder criativo para estimular o crescimento", lê-se no comunicado enviado às redações

"O último ano tem sido marcado sobretudo pela incerteza. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, desencadeou uma subida da inflação e várias perturbações financeiras com graves consequências tanto para empresas como particulares, num período que se esperava ser de recuperação das restrições impostas pela pandemia. Mas destacamos que mesmo assim as empresas e os profissionais de topo no setor do marketing estão a responder a este clima de incerteza com investimento sustentado, o que lhes permite atingir bons resultados", afirma Cristina Gamito, Partner da Deloitte, citada pelo comunicado enviado às redações.

O estudo revela que a maioria dos empresários afirmam que o atual clima de instabilidade económica e aumento da inflação são grandes preocupações. Cerca de 38% diz estar a acelerar a mudança para novas tecnologias e plataformas digitais; 36% consideram importante a expansão para novos mercados, segmentos ou geografias; e 36% estão a dar prioridade à implementação de sistemas ou algoritmos para melhorar a personalização do cliente.

Alguns dos diretores de marketing estão a adotar tecnologias de inteligência artificial para "ajudar a compreender melhor as expectativas e necessidades do cliente e oferecer assim uma melhor experiência".

O estudo revela ainda que 86% dos profissionais estão a implementar iniciativas de sustentabilidade internas. Cerca de 25% das marcas estão a transferir a responsabilidade para os consumidores, afirmando estar a " incentivar novos hábitos de consumo". Já 51% dos inquiridos dizem estar focados em melhorar a sustentabilidade das práticas de marketing interno, 47% afirmam estar a priorizar a promoção de ofertas de produtos e serviços mais sustentáveis, e 45% dizem planear estabelecer compromissos de sustentabilidade a longo prazo em 2023.

A maioria das marcas (89%) afirmam que "o seu sucesso a longo prazo depende da capacidade de fomentar a criatividade".

Relativamente ao metaverso e blockchain, 84% das marcas inquiridas afirmam que vão criar experiências nestes ramos.