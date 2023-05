7 Dias 7 Propostas pelo empresário Francisco Quintela

1. Pequeno-almoço

Pastelaria Versailles

Domingo 7 de maio

É um clássico de Lisboa onde, normalmente, tomo o pequeno-almoço aos domingos. Cada vez que aqui estou faço questão de ter tempo para saborear a pastelaria sem pressas e de desfrutar do ambiente deste lugar icónico, centenário, onde o serviço é à antiga. Toalhas e guardanapos de pano e talhas douradas ajudam a contar a história de um espaço sem rival.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

2. Desporto

Boxe

Segunda-feira, 8 de maio

Depois do fim de semana, é obrigatório praticar desporto à segunda-feira. Sou um aficionado de boxe e treino pelo menos três vezes por semana no Rounds Academy, em Campo de Ourique. Recentemente, e porque a Quintela + Penalva assumiu um posicionamento como patrocinador de torneios de padel e de ténis de praia, aderi a esta modalidade que pratico no Clube VII que, como o nome já indica, situa-se no Parque Eduardo VII. Não dispenso a atividade física, ajuda-me a calibrar e equilibrar tudo o resto.

3. Exposição

Jorge Molder

Terça-feira, 9 de maio

Não raras vezes dou por mim a visitar galerias e exposições, é um hábito que me é muito natural. Sou apreciador de arte e tenho esse "bichinho" sempre presente. A arte, de um modo geral, fascina-me, deixa-me eternamente curioso. Na Galeria Miguel Nabinho está patente, até 13 de maio, uma exposição do Jorge Molder, um nome de referência no universo da arte contemporânea em Portugal, que recomendo vivamente.

4. Luxo

The Wealth Report

Quarta-feira, 10 de maio

Neste dia, a Quintela + Penalva l Knight Frank irá apresentar o The Wealth Report, uma publicação de referência sobre as tendências de investimentos em todos os sectores associados ao luxo, em particular no ramo imobiliário, oferecendo também insights valiosos sobre o estado da arte, dos carros e dos relógios, entre outras áreas de grande relevo. A acompanhar este lançamento, um painel de especialistas do sector irá debater o mercado imobiliário de luxo em Portugal, com base nas conclusões do The Wealth Report. Adivinha-se um dia em cheio.

5. Almoço

JNcQUOI Club

Quinta-feira, 11 de maio

Em equipa vencedora não se mexe: quinta-feira é dia de leitão no JNCQ Club, em Lisboa. Além do menu ser particularmente bom, este torna-se o local e o momento em que aproveito para pôr a conversa em dia com clientes. O ambiente privado deste clube é ideal para almoços de negócios.

6. Arte

Lisbon Art and Antiques Fair

Sexta-feira, 12 de maio

O gosto pela arte estende-se às antiguidades. Como não podia deixar de ser, visito todos os anos a LAAF - Lisbon Art and Antiques Fair -, que reúne uma interessante seleção de antiquários portugueses e internacionais (são dezenas de expositores!). Aquela que é considerada a mais prestigiada feira do seu género volta a abrir as portas na Cordoaria Nacional - e sexta-feira, 12 de maio, é o penúltimo dia da iniciativa.

7. Compras

Oficina Mustra

Sábado, 13 de maio

Gosto de roupa e, sobretudo, de perder algum tempo a escolhê-la. Por hábito, reservo o sábado para visitar a oficina Mustra, em Lisboa, na Rua Rodrigues Sampaio, um espaço carismático que reúne uma seleção de roupa eclética e de qualidade irrepreensível - é também o local onde podemos encontrar várias marcas e peças de designers italianos. Destaco ainda o atendimento personalizado do dono desta loja, o que ajuda a elevar toda a experiência.