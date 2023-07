42 Porto celebra um ano com exposição sobre vivência na escola

Cerca de 300 alunos, mais de 9300 candidatos com média de idades de 28 anos, dos quais 31% são estrangeiros. Estes são os números da escola de programação 42 Porto que está a celebrar o seu primeiro ano de existência.

Para assinalar a data, a escola inaugura uma exposição "42 em frente e versos" que, com fotografias, histórias e depoimentos de alunos, fazendo uma retrospetiva sobre o impacto pessoal, indica a escola em comunicado.

A exposição, que esta terça-feira foi inaugurada no Palácio dos Correios, no Porto e irá transitar, posteriormente, para o átrio de entrada do edifício da Critical TechWorks, nos Aliados, junto à Câmara Municipal do Porto, onde ficará aberta ao público até ao dia 21 de julho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Foi um ano em cheio para a 42, que encontrou no Porto a cidade e o ecossistema perfeito para se expandir em Portugal [a escola faz parte de uma rede internacional] e levar o seu programa internacionalmente reconhecido a todos aqueles que no norte do país querem desenvolver competências em programação, prosseguir a sua formação ou arriscar e desbravar um novo futuro profissional numa área com altíssima empregabilidade", destaca Pedro Santa Clara, Diretor da 42 em Portugal.

Beatriz Cardoso Fernandes, diretora da escola do Porto, conta que "no último ano, a 42 Porto abriu as suas portas para quase 800 candidatos, conhecidos como "pisciners", que, ao longo de 26 dias, enfrentaram um modelo de educação diferenciado e desafiador". Segundo a diretora, "durante esse período, assumiram a responsabilidade pela sua própria aprendizagem e desenvolveram competências juntamente com os seus colegas, fora das tradicionais salas de aula". "

O programa da 42 é 100% gratuito (as propinas são totalmente pagas por mecenas) e não exige background académico ou experiência em programação. Contudo, os alunos têm de ter pelo menos 18 anos ou ter o 12º ano concluído.

A escola oferece um método que promove a aprendizagem sem o formato tradicional das salas de aulas, sem horários, sem professores e gamificada.

A 42 entrou em Portugal em julho de 2020 em Lisboa. Desde que abriu portas, já registou mais de 30.000 candidaturas de todo o país e conta hoje com cerca de 400 alunos, no total. A escola 42 foi fundada em Paris em 2013, a 42 tem hoje mais de 18 mil alunos em 29 países.