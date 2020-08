Startup de Braga lança produto que elimina o SARS-CoV-2 em 30 segundos

A ChemiTek, startup da comunidade da Startup Braga, aproveitou todo o seu conhecimento na área da manutenção e proteção de vários materiais, em especial os painéis solares, para criar um produto que fizesse frente à covid-19 e facilitasse a total desinfeção das mãos e de superfícies.

Devido à pandemia, a startup portuguesa teve de se adaptar à condição atual do mercado e por isso desenvolveu o Sani Protect, produto então capaz de prevenir o contágio de covid presente nas mãos e superfícies.

"Pesquisámos sobre os vários problemas que o álcool trazia, sobretudo associados ao carácter inflamável e à desidratação que traz para a pele. Com o objetivo de fazer algo inovador formulámos um desinfetante que não danifica a pele nem as superfícies e é realmente eficaz contra o SARS-CoV-2", destaca César Martins, CEO da ChemiTek.

Segundo a ChemiTek, o SaniI Protect é um desinfetante com grande perfomance na eliminação de vírus, bactérias e fungos e que conta com o certificado na eliminação de vírus encapsulados, incluindo o SARS-CoV-2 e o ébola, estando notificado pela Direção-Geral da Saúde, cumprindo todas as normas devidas. A startup confirma que este produto é ainda eficaz noutros vírus como os da hepatite, da gripe, do herpes.

