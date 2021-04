Bancos aumentam comissões para compensar travão nas subidas do MBWay

Os bancos compensaram o travão Parlamentar à subida das comissões das transferências do MB Way com uma subida das comissões das transferências online. Fazer cinco ou seis transferências online por mês poderá implicar um custo anual entre 60 euros a 72 euros, noticia o Público.

Desde 1 de janeiro que as transferências através da MB Way estão isentas de custos até determinados limites, como pagamentos ou transferências até 30 euros por operação, até 150 euros durante um mês, ou 25 transferências realizadas num mês, sendo que nos restantes casos os consumidores pagam 0,2% sobre o valor da operação quando usam cartão de débito ou 0,3 % no caso de cartões de crédito.

Já os custos das transferências online têm vindo a ser agravados. Tirando as feitas por Multibanco - que são gratuitas - os custos das transferências online subiram em dois dos cinco maiores bancos, um deles a Caixa Geral de Depósitos (CGD), que partir de 1 de maio, sobe dos atuais 0,80 euros para 0,95 euros (acresce imposto de selo). No Millennium BCP comissão sobe, a partir de 17 de maio, de 1 euro para 1,10 euros. Nos restantes três bancos, e segundo um levantamento dos preçários realizado pelo ComparaJá.pt para o jornal Público, fora das contas pacote (que agregam vários serviços), no BPI é cobrada uma comissão de 1 euro, de 1,10 euros no Novo Banco, e 1,25 euros no Santander.

Feitas as contas, partindo de um montante mínimo de um euro cada, fazer cinco ou seis transferências online por mês pode implicar um custo anual entre 60 euros a 72 euros, refere o jornal.

