Zico: "Jesus é o responsável pela equipa estar a jogar desta forma"

Zico é uma figura incontornável do Flamengo e foi um dos heróis da última (e única) Taça dos Libertadores conquistada pelo clube carioca em 1981. Em entrevista ao podcast oficial da Conmebol Libertadores, o antigo internacional brasileiro recordou esse triunfo por 2-0 diante do Cobreloa, do Chile, no qual marcou os dois golos do triunfo do Fla no jogo de desempate. E fez também uma antevisão do que será a final do próximo sábado frente ao River Plate, com elogiso ao treinador Jorge Jesus pelo meio.

Aqui ficam algumas das frases da entrevista.

"Agora dá prazer de ver o rubro-negro pela forma de jogar. Só acordo de madrugada quando há algo interessante. O Flamengo é diferente, sempre precisa de algo mais como a luta e a determinação. Passei quatro anos a comentar a Liga dos Campeões, entre os quais alguns jogos do Jorge Jesus. Já conheço bem o trabalho dele e é lógico que, aliado ao plantel que recebeu, soube colocar em prática. Jorge Jesus é o responsável pela equipa estar a jogar desta forma."

"Todos sabem da responsabilidade e entenderam o que é o Flamengo. Jorge Jesus transmitiu-lhes isso bem. Isso ajuda muito. E, de fora, dá a impressão de que o profissionalismo é muito grande. Eles sabem o que representa para cada um, tal como para o Flamngo face às conquistas que estão por vir."

"O Flamengo está preparado para o River, todos os jogadores que atuaram na Europa estão habituados a este tipo de jogos. Diego Alves, Pablo Marí, Rafinha, Filipe Luís, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, estão todos habituados. A filosofia de jogo do Mengão faz a equipa não esmorecer jamais. Se está a ganhar, quer marcar mais golos e mantém a forma de jogar independente do resultado. Mesmo ganhando, mantém a pressão e quer logo liquidar. Todos os desportos são assim. No boxe, se tu deres dois socos ou três já colocas o adversário no chão. Se deixares ele recuperar, vais acabar por levar um também."

"Sou do Flamengo. Como adepto vi uma das piores fases do clube, quando não ganhava nada. Quero ver se ainda terei essa alegria de ver as maiores glórias da equipa. Foi muito mais emocionante ganhar a Libertadores do que o Mundial. No Japão, não havia ninguém, não sabiam o que era futebol. Faziam entradas duras e batiam palmas, achando que era basebol. Havia dois apoiantes do Flamengo no estádio. O Flamengo triplicou a sua massa associativa (depois de 1981). Virou uma Nação, um Flamengo do Brasil e não um Flamengo do Rio de Janeiro."