Yony González. Conheça melhor o reforço que o Benfica quer

Yony González, extremo de 25 anos colombiano que alinha no Fluminense, está muito perto de reforçar o Benfica em janeiro, garantem os jornais A Bola e Record nas suas edições desta terça-feira.

O jogador termina contrato com o Fluminense em dezembro e, de acordo com a imprensa desportiva, o Benfica já terá mesmo assegurado um pré-acordo, pagando ao jogador um prémio de assinatura de dois milhões de euros e um salário a rondar os 700 mil euros/época.

Apesar da má temporada do Fluminense, Yony tem sido dos jogadores que mais se tem destacado. Marcou sete golos em 13 jogos no campeonato estadual carioca, três golos em oito partidas na Copa Sul-americana, no Brasileirão leva cinco remates com êxito em 29 jogos e apontou ainda um na Copa do Brasil

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Veja aqui alguns golos e as melhores jogadas do reforço que o Benfica pretende em janeiro.