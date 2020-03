Vit. Guimarães vence Tondela e sobe ao sexto lugar provisório

O Vitória de Guimarães venceu este domingo, por 2-0, na receção ao Tondela, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os minhotos fixaram o resultado durante a primeira parte, com golos de Bruno Duarte, aos 24 minutos, e André André, aos 41', frente a um adversário que tem melhores resultados na condição de visitante do que em casa (cinco triunfos em terreno alheio contra apenas um no seu estádio).

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar, com 34 pontos, ultrapassando o Famalicão, que recebe na terça-feira o Sporting, ficando a apenas três pontos do Rio Ave, quinto classificado - provavelmente, o último 'lugar europeu' -, enquanto o Tondela é 15.º, com 24.

O jogo foi precedido por uma manifestação contra as desigualdades no futebol. A Marcha Preta e Branca, evento criado por um grupo de sócios do Vitória de Guimarães, de protesto contra a "desigualdade" na I Liga portuguesa de futebol, reuniu entre dois a três mil adeptos vitorianos. No trajeto realizado sob chuva entre o Castelo de Guimarães e o Estádio D. Afonso Henriques, palco em que os minhotos receberam o Tondela, os adeptos exibiram tarjas e entoaram cânticos de protesto contra as alegadas desigualdades no tratamento dado aos clubes pela Liga e pela comunicação social.

Em causa o episódio que envolveu Marega, jogador do FC Porto, que há duas semanas abandonou o jogo entre os vimaranenses e os dragões devido a insultos racistas. A situação levou a uma investigação da Polícia de Segurança Pública e um inquérito do Ministério Público, para se identificarem os autores dos insultos.

VEJA OS GOLOS