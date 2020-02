Vice-campeã francesa de surf morre aos 24 anos

A surfista francesa Poetic Norac, de 24 anos, morreu na Austrália, devido a causas ainda não conhecidas e que estão a ser investigadas pelas autoridades da região de Sunshine Coast.

De acordo com a Federação Francesa de Surf, num comunicado conjunto com a família da atleta, a morte da vice-campeã de longboard aconteceu no passado fim-de-semana na Austrália, para onde se tinha mudado há alguns meses, para aperfeiçoar o seu inglês e para praticar surf nas mais paradisíacas praias da Oceania.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Poetic, que também era modelo, começou a praticar surf aos seis anos com o pai em Les Sables D'Olonne, localidade francesa onde nasceu, tendo sido segunda classificada no campeonato francês de longboard em 2018.