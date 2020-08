Verstappen bate Hamilton e vence GP dos 70 anos da Fórmula 1

O holandês Max Verstapen (Red Bull) conseguiu hoje a nona vitória da carreira, ao vencer o Grande Prémio do 70.º aniversário da Fórmula 1, no circuito inglês de Silverstone, deixando o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) a 11,326 segundos.

A vitória de Verstappen na quinta prova da temporada, depois de quatro triunfos da Mercedes, foi desenhada nas trocas de pneus, com a Red Bull a gerir melhor o desgaste das borrachas.

Com este resultado, Verstappen sobe a segundo do campeonato, com 77 pontos, a 30 do líder e detentor do título Hamilton e com mais quarto do que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que fechou o pódio em Silverstone.