Varandas: "Sporting será sempre um gigante e o Sp. Braga jamais será um rival"

Apesar de o Sporting ter terminado a edição 2019-20 da I Liga em quarto lugar, atrás do Sp. Braga, o presidente leonino Frederico Varandas garante que os bracarenses jamais poderão rivalizar com a grandeza dos leões.

"Não é por uma ou outra época menos bem conseguida que alguma vez o Sp. Braga vai conseguir ser o que o Sporting é. Repare no exemplo do Liverpool! Esteve 30 anos sem vencer o campeonato, fez épocas muito aquém do seu passado e, no entanto, nunca deixou de ser um gigante", afirmou, em entrevista ao Record.

"O Sporting mesmo numa época atípica de 4º lugar... será sempre um gigante e jamais o Sp. Braga será um rival, com todo o respeito que o Sp. Braga nos merece", acrescentou Frederico Varandas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O presidente do Sporting diz que a má época da equipa principal também é justificada por erros de arbitragem, sobretudo após o reatamento do campeonato. "Como é obvio, o Sporting foi severamente prejudicado nesta retoma do campeonato. Quando eu vejo o lance do Coates em Moreira de Cónegos e o árbitro Tiago Martins, mesmo tendo sido chamado pelo VAR a ver aquelas imagens, a considerar que não é penálti fico muito preocupado com a competência desse árbitro. Mas não foi só essa situação. Recordo-me por exemplo dos jogos contra Paços de Ferreira e Tondela em casa em que vários penáltis ficaram por marcar, apesar de termos vencido esses dois jogos", frisou.

Varandas desejou ainda "melhor para Jorge Jesus, exceto profissionalmente", a propósito do regresso do técnico a Portugal para orientar o Benfica.