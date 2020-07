V. Guimarães vence em Portimão (Veja o golo)

O Vitória de Guimarães venceu este sábado o Portimonense, por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga realizada em Portimão. Este resultado permite aos minhotos aproximarem-se dos lugares europeus, enquanto os algarvios se mantêm na zona de despromoção.

Um golo marcado pelo avançado brasileiro Bruno Duarte, aos 67 minutos, foi suficiente para os vimaranenses conquistarem os três pontos, ditando a primeira derrota do Portimonense desde a retoma do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar da I Liga, com 46 pontos, ultrapassando provisoriamente o Famalicão (defronta no domingo o Tondela), enquanto o Portimonense é 17.º classificado, em zona de despromoção, com 27.