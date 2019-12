FC Porto-Feyenoord, 3-2. Soares desfaz o empate (Veja os golos)

44' O Sp. Braga empata na Eslováquia. Marcou Rui Fonte. (1-1)

42' Entretanto, na Eslováquia, o Slovan Bratislava abre o marcador frente ao Sp. Braga (1-0). Os bracarenses já estão apurados.

34' Golo do FC Porto! Soares na recarga a um remate de Otávio que o guarda-redes deixa escapar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

22' Golo do Feyenoord! Sam Larsson aparece na área a bater Pepe e a desviar para a baliza, um cruzamento de Malacia. Está reposta a igualdade.

19' Golo do Feyenoord! Botteghin de cabeça, na pequena área, a responder bem a um pontapé de canto.

16' Golo do FC Porto! Malacia marcou na própria baliza, na sequência de um cruzamento rasteiro de Soares para a pequena área.

14' Golo do FC Porto! Luis Díaz a finalizar uma boa jogada entre Marega e Alex Telles. O remate do colombiano passou por debaixo do corpo do guarda-redes Marsman.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, promove o regresso à titularidade dos colombianos Mateus Uribe e Luis Díaz, que tinham deixado de fazer parte das escolhas iniciais desde o problema disciplinar que ambos tiveram. Novidade é ainda a utilização de Jesús Corona como defesa direito.

Eis as equipas:

Estádio do Dragão, no Porto

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemanha)

FC Porto - Marchesín; Jesús Corona, Pepe, Marcano, Alex Telles; Otávio, Danilo Pereira, Uribe, Luis Díaz; Soares, Marega

Suplentes: Diogo Costa, Mbemba, Wilson Manafá, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Nakajima, Zé Luís

Treinador: Sérgio Conceição

Feyenoord - Marsman; Geertruida, Senesi, Botteghin, Malacia; Leroy Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Sinisterra, Sam Larsson

Suplentes: Bijlow, Van der Heijden, Narsingh, George Johnston, Ayoub, Renato Tapia, Burger

Treinador: Dick Advocaat

Cartão amarelo a Otávio (9')

Golos: 1-0, Luis Díaz (14'); 2-0, Malacia (16' pb); 2-1, Botteghin (19'); 2-2, Sam Larsson (22'); 3-2, Soares (34')