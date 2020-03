United vence dérbi de Manchester com marca de Bruno Fernandes

O Manchester United venceu este domingo o dérbi com o City, por 2-0, num jogo que voltou a ter a marca de Bruno Fernandes, que protagonizou um passe fantástico que deu origem ao primeiro golo.

Este resultado tem influência direta nas contas do título, uma vez que o Liverpool ficou a apenas duas vitórias de festejar o título inglês, 30 anos depois. E as contas até podem ficar fechadas na próxima jornada, se a equipa de Jürgen Klopp vencer o dérbi em casa do Everton e o City perder com o Burnley.

Em Old Trafford, a primeira parte foi completamente dominada pela equipa da casa e a prova disso foi que o City, que contou com os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva no onze, apenas fez um remate enquadrado até ao intervalo. Não estranhou por isso que à passagem da meia hora tenha surgido o primeiro golo, na sequência de um pontapé livre, com Bruno Fernandes a picar a bola para o francês Anthony Martial abrir o marcador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este foi o quinto golo em que o internacional português esteve envolvido em jogos da na Premier League desde que chegou ao United, sendo a terceira assistência, às quais junta dois golos.

Na segunda parte, os citizens tentaram ir à procura do empate, mas acabou por ser o United a fazer o segundo golo pelo escocês McTominay, que aproveitou uma má reposição de bola do guarda-redes Ederson Moraes.

Este dérbi acabou por ser a confirmação de uma temporada atípica para Pep Guardiola, que pela primeira vez perdeu três jogos com o mesmo adversário na sua carreira e sofreu a sétima derrota derrota numa edição do campeonato, algo que nunca tinha acontecido desde que o espanhol iniciou a carreira de treinador.

Em franca recuperação está o Manchester United, que vai no décimo jogo consecutivo sem perder (sete vitórias e três empates), o que permitiu à equipa subir ao quinto lugar da Premier League, mantendo viva a possibilidade de ainda atingir o quarto lugar, que dá acesso direto à Champions, pois o Chelsea está apenas a três pontos.

Chelsea goleia Everton

O Chelsea que recebeu e goleou o Everton, por 4-0. A superioridade da equipa de Frank Lampard foi sempre evidente, pelo que não estranhou que aos 21 minutos já tivesse uma vantagem confortável graças aos golos de Mason Mount e Pedro Rodríguez.

Na segunda parte, o Everton, que contou com André Gomes, nem sequer teve tempo para reagir, pois nos primeiros nove minutos o Chelsea fez mais dois golos através de Willian e Olivier Giroud.