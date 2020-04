UEFA quer futebol no verão para que terminem os campeonatos

A UEFA pretende que os campeonatos nacionais de cada uma das suas 55 federações nacional terminem durante o verão, bem como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, competições que estão suspensas devido ao surto de coronavírus que tem atingido os países europeus.

Na reunião que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e os secretários-gerais de todas as federações nacionais - entre os quais Tiago Craveiro -, ficou bem clara a intenção de terminar a época 2019-20, com os jogos a estenderem-se por julho e agosto, desde que no início de junho estejam já retomadas as competições. Esta foi, aliás, uma vontade que ficou desde logo implícita quando foi adiado o Euro 2020 para o próximo ano.

E para dar mais força a esse objetivo traçado, a UEFA anunciou em comunicado que todos os jogos oficiais e particulares de seleções masculinas e femininas que estavam agendados para junho foram adiados para uma data a divulgar.

Segundo a Gazzetta dello Sport, com o final da época 2019-20 a acontecer em agosto, o objetivo da UEFA é que a próxima temporada comece apenas no início do mês de setembro.

A UEFA está, segundo a Marca, à procura de encontrar as melhores soluções para fazer face à crise causada pela pandemia de coronavírus, embora esteja consciente de que há problemas que é preciso ultrapassar para que o futebol regresse, como seja, por exemplo, o fecho das fronteiras na Europa e que estará sempre dependente dos governos de cada um dos países.

Entretanto, da reunião com as 55 federações sairam ainda mais algumas decisões, das quais se destacam o cancelamento da fase final do Europeu de sub-17 (devia realizar-se em maio), e do Europeu feminino de sub-19 (devia realizar-se em junho). Foi ainda decidido adiar o Euro feminino de sub-17, o Europeu de sub-19 e a final four da Liga dos Campeões de futsal.

No que diz respeito às regras do fair play financeiro, a UEFA decidiu que elas vão ter em conta o impacto financeiro causado pela pandemia de coronavirus, assim como o processo de licenciamento dos clubes para as provas europeias do próximo ano.

Artigo atualizado às 16.10 horas desta quarta-feira.