UEFA pune Soares com três jogos de suspensão

O Comité de Ética, Controlo e Disciplina da UEFA decidiu punir o avançado Soares, do FC Porto, com três jogos de suspensão, na sequência da expulsão do jogador brasileiro no jogo com o Bayer Leverkusen, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, que culminou com a derrota (1-3) dos portistas no Estádio do Dragão e a consequente eliminação da prova.

O jogador do FC Porto recebeu ordem de expulsão aos 86 minutos da partida, após agredir o defesa Jonathan Tah com uma cotovelada, um lance que não passou despercebido ao árbitro romeno István Kovács. Soares vai assim falhar os primeiros três jogos das competições europeias da próxima temporada.

Os dragões vão ainda ter de pagar um total de 63 mil euros por atraso no início ou reinício do jogo disputado em Leverkusen, por conduta imprópria da sua equipa na partida que disputou em casa e ainda porque os acessos das bancadas do Estádio do Dragão se econtrarem bloqueados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Refira-se que o Benfica também foi multado pela UEFA em 10 mil euros por atraso no início ou reinício da partida com o Shakhtar Dontesk, disputado no Estádio da Luz, que ditou também a eliminação da equipa de Bruno Lage.