Tsitsipas, o campeão em título regressa ao Estoril Open em 2020

Stefanos Tsitsipas no MIllennium Estoril Open

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, vencedor da última edição do Millennium Estoril Open, está de regresso para a sexta edição do maior evento tenístico nacional, anunciou nesta terça-feira a organização do torneio português.

"Estamos muito orgulhosos por garantir um dos jogadores mais valiosos do circuito ATP que para mais é o nosso "Campeão em Título". Existe uma ligação muito forte ao Stefanos Tsitsipas, que tem sido uma aposta nossa desde 2018, e isso foi determinante para o seu regresso" referiu João Zilhão, diretor do Millennium Estoril Open.

"No discurso da entrega de prémios ficou bem patente o apego de Stefanos ao nosso país e aos portugueses, uma simpatia que se estende a toda a sua família. Sempre sentiram um carinho especial em Portugal e isso foi fundamental para que tenhamos entre nós um tenista de primeira linha e seguramente o mais fascinante jogador da nova geração", acrescentou.

Numa mensagem à organização do torneio, Stefanos Tsitsipas mostrou-se satisfeito por voltar a jogar o Estoril Open. "O Estoril é um lugar muito especial para mim e estou ansioso por criar novas memórias em Portugal, depois de, no ano passado, ter vivido um dos melhores momentos da minha carreira até então", referiu o atual sexto classificado do ATP Tour.

O Millennium Estoril Open vai realizar-se de 25 de abril a 3 maio nas instalações do Clube de Ténis do Estoril, e os ingressos já estão à venda.