Tribunal Arbitral do Desporto suspende subidas de Vizela e Arouca à II Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) decidiu suspender as subidas de Vizela e Arouca à II Liga portuguesa de futebol, anunciou nesta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que está a analisar a hipótese de interpor recurso.

"O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu esta segunda-feira à noite decretar a providência cautelar de suspensão da eficácia da decisão de indicar para ascender à LigaPro, na época 2019/20, os clubes FC Vizela e FC Arouca", refere a FFP em comunicado divulgado no seu sítio oficial.

A providência cautelar foi interposta pelo Olhanense, líder da Série D do Campeonato de Portugal à data da sua interrupção.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo explica a FPF, a ação principal permanece em avaliação no TAD.

"A Federação Portuguesa de Futebol continua a defender o critério objetivo do mérito desportivo e as soluções que mais garantem a estabilidade e previsibilidade na organização das competições. A FPF irá analisar esta decisão e ponderar sobre soluções a adotar, incluindo a de interpor recurso desta decisão para o tribunal administrativo competente", acrescenta.

A FPF decidiu concluir de forma antecipada o Campeonato de Portugal, indicando para a promoção à II Liga Vizela e Arouca, os dois clubes com mais pontos à data da suspensão da prova, em março, devido à pandemia covid-19.

Vizela (Série A, com 60 pontos), Arouca (B, com 58), Praiense (Série C, com 53 pontos) e Olhanense (D, com 57) eram os líderes na altura do cancelamento.

Já o Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco e Real Massamá seguiam nas posições imediatas, de acesso aos 'play-offs' de subida, com 52, 50, 42 e 57 pontos, respetivamente.

Os seis clubes têm contestado a decisão, defendendo que era possível disputarem os 'play-offs' de acesso à II Liga.

O Campeonato de Portugal é composto por 72 clubes, dividido em quatro séries, cada uma com 18 equipas, sendo que os dois primeiros classificados de cada série são apurados para um 'play-off' que determina a subida de dois clubes à II Liga.

A pandemia de covid-19 obrigou a suspender as várias competições desportivas no país e por todo o mundo, estando as mesmas a ser atualmente retomadas de forma gradual.

Portugal contabiliza pelo menos 1.719 mortos associados à covid-19 em 50.299 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).