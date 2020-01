Tottenham de Mourinho obrigado a jogo de desempate na Taça

O Tottenham de José Mourinho não foi além do empate 1-1 na deslocação a Southampton, em jogo dos 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra.

Com Gedson Fernandes a fazer a sua estreia a titular, os spurs conseguiram adiantar-se no marcador aos 58 minutos pelo sul-coreano Heung-Min Son, a passe do argentino Erik Lamela, que instantes antes tinha entrado a substituir o médio português, que este mês foi emprestado pelo Benfica aos londrinos.

Contudo, o Tottenham não conseguiu segurar a vantagem, pois a três minutos dos 90 viu Boufal fazer o golo do empate, que obriga a equipa de Mourinho a fazer um jogo de desempate em casa, para decidir que irá passar aos oitavos-de-final da prova.

Aliás, repete-se o cenário da eliminatória anterior, quando o Tottenham foi empatar 1-1 em Middlesbrough, tendo depois em casa carimbado o apuramento com um triunfo por 2-1.

Não está a ser particularmente feliz este início de carreira de José Mourinho no comando dos spurs, pois só venceu oito dos 17 jogos que disputou, tendo concedido cinco derrotas e quatro empates.

Nos restantes jogos do dia, a grande surpresa foi o West Bomwich, líder do Championship, que foi a Londres vencer o West Ham, da Premier League, por 1-0, graças a um golo de Conor Towsend aos nove minutos. Refira-se que na equipa do segundo escalão do futebol inglês o croata Krovinovic, emprestado pelo Benfica, foi titular.