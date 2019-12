Sporting vence em Portimão e está na final four da Taça da Liga

O Sporting venceu neste sábado o Portimonense no Algarve por 4-2 e apurou-se para a final four da Taça da Liga. Isto tudo num jogo em quea equipa atuou com menos um jogador toda a segunda parte. No outro jogo do grupo, o Gil Vicente venceu o Rio Ave em Vila do Conde

A equipa algarvia colocou-se em vantagem aos 16 minutos, com um golo de grande penalidade apontado por Jackson Martínez. À passagem da meia-hora, um autogolo de Mathieu ampliou a vantagem para a equipa de António Folha, que via assim mais perto o primeiro lugar do grupo.

Antes do intervalo, Vietto ainda reduziu, mas mesmo em cima dos 45 minutos os leões ficaram reduzidos a 10 jogadores, por expulsão de Bolasie.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mesmo assim, no segundo tempo, a equipa de Silas chegou ao empate, por Rafael Camacho. E aos 84', Gonzalo Plata apontou o golo da reviravolta dos leões, que ainda voltaram a marcar na compensação por Luiz Phellype.