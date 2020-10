Sporting suspende diretor das modalidades condenado por violência doméstica

O Sporting suspendeu o contrato do diretor das modalidades, Miguel Albuquerque, "com efeitos imediatos". Em causa a condenação do dirigente por violência doméstica sobre a ex-mulher, também ela funcionária do clube.

"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio comunicar que em virtude das notícias hoje vindas a público sobre o Director-Geral das Modalidades, Miguel Albuquerque, o seu contrato de trabalho encontra-se suspenso com efeitos imediatos", informou o emblema leonino, esta quinta-feira, sem esclarecer, no entanto, se a suspensão é irreversível.

Homem forte das modalidades na direção de Frederico Varandas, Miguel Albuquerque foi condenado, no ano passado, a dois anos de prisão, com pena suspensa, por perseguir e aterrorizar a ex-mulher. O caso só agora foi revelado pelo CM e levou o Sporting a agir.

Começou a carreira no futsal, como treinador entre as épocas de 1991 e 2000, representando clubes como Brinca N'Areia FC. Em 2000-01 chega a Alvalade para trabalhar no Gabinete Técnico de Futsal, onde foi o responsável pela estatística e observação na equipa técnica liderada por Orlando Duarte. Posteriormente passou a Secretário Técnico do Departamento, diretor desportivo e diretor geral do futsal leonino antes de ser nomeado diretor geral para as modalidades, em setembro de 2018.

Em 2011 foi distinguido pelo Grupo Stromp, na categoria dirigente do ano. No dia 1 de julho de 2014 recebeu o mais alto galardão do universo leonino, o prémio Honoris Sporting na categoria Dirigente do Ano, durante a I Gala Honoris Sporting.