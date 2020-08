Sporting. Pedro Gonçalves é reforço dos leões e assina por cinco épocas

Marroquino Feddal é reforço para a defesa do Sporting

O médio Pedro Gonçalves assinou esta terça-feira pelo Sporting um contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2025, após uma época no Famalicão, anunciou o clube da I Liga de futebol.

Pedro Gonçalves, de 22 anos, chega ao emblema leonino depois de ter alinhado no clube minhoto, ao qual chegou proveniente dos ingleses do Wolverhampton. Antes, tinha completado no Valência a formação iniciada em Vidago, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.

"É um grande orgulho poder vestir esta camisola. O Sporting é um dos 'grandes' de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família sportinguista", afirmou, em declarações ao sítio dos 'leões', o médio, que marcou sete golos em 40 jogos oficiais pelo Famalicão, reconhecendo que "o projeto é aliciante".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pedro Gonçalves justificou o sexto lugar na I Liga da formação famalicense com "muito trabalho", ambicionando, no conjunto orientado por Rúben Amorim, "repetir" ou "fazer até melhor".

"O objetivo é ganhar todos os jogos para que possamos dar as maiores alegrias aos adeptos. Precisamos do apoio deles. Espero que isto [a pandemia de covid-19] passe o mais rapidamente possível e que em breve consigamos estar juntos em Alvalade", referiu o médio.

Sporting e Famalicão não revelaram o montante envolvido na transferência do jogador, que tinha contrato com o clube minhoto até 30 de junho de 2024.