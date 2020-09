Sporting e Marítimo empatam em Alcochete

O Sporting empatou 1-1 esta quarta-feira com o Marítimo, num jogo de preparação para a nova época realizado em Alcochete.

Os golos ficaram reservados para a segunda metade da partida disputada na Academia, com o conjunto liderado por Rúben Amorim a adiantar-se, por intermédio de Pedro Gonçalves.

A formação madeirense reagiu e acabou por igualar as contas também por um médio, mas desta vez, foi o colombiano Diego Moreno a fechar o marcador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Sporting disputa domingo, às 19.30 horas, a nona edição do Troféu Cinco Violinos, diante do Nápoles, a sexta equipa italiana convidada pelos verde e brancos, após a Fiorentina, por duas vezes, Lazio, AS Roma e Empoli.

O conjunto leonino perdeu o troféu por duas ocasiões, curiosamente nas duas épocas transatas (frente aos espanhóis do Valência e aos italianos do Empoli).

Já o próximo desafio do Marítimo é sexta-feira, numa deslocação a Inglaterra, para medir forças com o Burnley, 10.º classificado da última edição da Premier League.