Sporting e Manchester United negoceiam Bruno Fernandes. Será desta?

O presidente Frederico Varandas e o diretor desportivo Hugo Viana viajaram esta sexta-feira para Inglaterra para discutir a transferência do capitão Bruno Fernandes com o Manchester United, apurou o DN.

Fonte oficial do Sporting confirmou apenas ao nosso jornal que o líder leonino está de facto no estrangeiro a tratar de questões profissionais. No entanto, uma outra fonte garantiu que as conversações com o clube inglês estão adiantadas, estando as duas partes a discutir que os termos do negócio podem, além de uma compensação financeira, incluir jogadores, sendo que estão dois nomes em cima da mesa, um deles é o defesa argentino Marcos Rojo, de 29 anos, que está a um ano e meio de terminar o seu contrato com os red devils.

O problema do regresso de Rojo a Alvalade, de onde saiu em litígio com o então presidente Bruno de Carvalho em 2014, é o elevado salário que o jogador aufere Manchester e que é incomportável para a bolsa dos leões.

O Manchester United foi um dos clubes que no verão esteve interessado no capitão português, a par do Tottenham. Mas o negócio acabou por não avançar. Agora, o interesse dos red devils pelo médio leonino reacendeu-se e as partes estão a discutir os pormenores de uma transferência que pode ficar concluída nos próximos dias. É certo que ainda faltará o acordo entre o clube e o médio, que entretanto foi convocado para o jogo deste sábado, com o V. Setúbal, a contar para a 16.ª jornada da Liga.

Solsjkaer e Silas falaram sobre Bruno Fernandes

Curiosamente, nesta sexta-feira, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, foi questionado sobre Bruno Fernandes e se confirmava que tinha vindo a Portugal ver o jogador in loco no clássico com o FC Porto. E foi vago nos comentários. "São especulações. Estamos sempre a ver jogos. Onde estive é irrelevante. É um jogador de outro clube, do qual não posso falar", limitou-se a dizer.

Também Jorge Silas, técnico do Sporting, pronunciou-se nesta sexta-feira sobre o capitão leonino. E admitiu estar preparado para perder o jogador neste mercado de janeiro.

"É um jogador enorme e todos os jogadores como o Bruno têm sempre mercado. Ele será sempre um jogador muito falado e procurado por clubes da dimensão que se falam. Não gosto de pensar antes, mas já estou a pensar em alternativas na nossa equipa. Tenho de começar a pensar. Certo tipo de jogadores não dá para aguentar muito tempo. Estamos a falar do melhor jogador da Liga. Não será fácil encontrar alternativas, mas é preciso. Não tenho condições da SAD, mas é algo inevitável", referiu.