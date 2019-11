O Sporting está a ganhar esta quinta-feira no terreno do Rosenborg (0-2), ao intervalo, em partida da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O central Coates, na resposta a um cruzamento de Neto na sequência de um pontapé de canto, inaugurou o marcador aos 16 minutos. Bruno Fernandes ampliou a vantagem aos 37', no seguimento de uma jogada individual, em que tirou o central Hovland da frente com o pé direito e rematou com o pé esquerdo.

Vídeos do golos

0-1: Coates (16')

0-2: Bruno Fernandes (37')

Ficha de jogo

Jogo no Estádio Lerkendal, em Trondheim (Noruega).

Árbitro: Kevin Clancy (Escócia).

Rosenborg - Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Hovland e Meling; Lundemo, Jensen e Trondsen; Adegbenro, Asen e Soderlund.

Treinador: Eirik Horneland

Sporting - Renan; Rosier, Coates, Neto, Ilori e Borja; Doumbia e Eduardo; Bruno Fernandes; Bolasie e Vietto.

Treinador: Silas

Disciplina: Cartão amarelo a Neto (25 minutos)