Sporting antecipa fim dos empréstimos de Jesé e Bolasie

O espanhol Jesé, de 27 anos, e o congolês Bolasie, de 30, chegaram no início da época ao clube 'leonino', por empréstimo, até final da presente época, de Paris Saint-Germain e Everton, respetivamente. Fonte ligada ao clube adiantou à Lusa que o fim dos empréstimos será antecipado.

O internacional espanhol de sub-21 cumpriu 16 encontros pelo Sporting e marcou um golo, na receção ao Vitória de Guimarães (3-1), em 27 de outubro, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Por seu lado, Bolasie disputou 24 jogos e apontou dois tentos, o que selou o triunfo na receção ao Rosenborg (1-0), para a Liga Europa, em 24 de outubro, e um dos quatro na goleada no reduto do Santa Clara (4-0), para o campeonato, em 16 de dezembro.

No único encontro sob o comando de Rúben Amorim, o quarto treinador da época, depois de Marcel Keizer, Leonel Pontes e Jorge Silas, nenhum dos dois jogadores entrou na ficha do jogo, com o Desportivo das Aves (2-0), em 08 de março.

Devido à pandemia da Covid-19, a I Liga de futebol está interrompida, cumpridas 24 de 34 jornadas, com o Sporting no quarto lugar, com 42 pontos, a quatro do Sporting de Braga (terceiro), 17 do Benfica (segundo) e 18 do líder FC Porto.