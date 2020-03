Sp. Braga vence na estreia de Custódio e deixa Sporting a sete pontos

Numa semana em que ficaram privados de Rúben Amorim, transferido para o Sporting, os bracarenses estrearam da melhor maneira Custódio, que treinava os juvenis, e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Trincão (31 minutos) e Raul Silva (45). Ricardo Horta (47) ampliou para 3-0 no arranque da segunda metade, tendo Aylton Boa Morte anotado o tento algarvio, aos 90+4.

Com esta vitória, o Sporting de Braga reforçou o terceiro lugar, com 46 pontos, menos 12 do que o Benfica, segundo, e mais sete do que o Sporting, quarto, enquanto o Portimonense conserva o 17.º e penúltimo lugar, com 16 pontos, a seis do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção.