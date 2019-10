Sp. Braga empata em casa com o Slovan Bratislava. Veja os golos

O Sp. Braga consentiu esta quinta-feira um empate 2-2, em casa, com os eslovacos do Slovan Bratislava, em jogo da 2.ª jornada do grupo K da Liga Europa. As duas equipas partilham assim a liderança com quatro pontos, mais um que o Wolverhampton, que foi à Turquia vencer o Besiktas, por 1-0, graças a um golo de Willy Boly.

Os bracarenses colocaram-se em vantagem aos 31 minutos por Bruno Viana, de cabeça, após um livre cobrado por André Horta mas, em cima do intervalo, o Slovan reduziu por Sporar, na recarga a um penálti defendido pelo guarda-redes Eduardo.

Na segunda parte, um grande golo de Galeno recolocou a equipa de Ricardo Sá Pinto na frente do marcador aos 63 minutos, mas já perto do final chegou o empate devido a um autogolo de Bruno Viana.

VEJA OS GOLOS DA PARTIDA:

1-0, por Bruno Viana

1-1, por Sporar

2-1, por Galeno

2-2, autogolo de Bruno Viana