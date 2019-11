Sp. Braga e Sporting com contas simplificadas. FC Porto e V. Guimarães de calculadora na mão

Renan e Coates continuam em dúvida a dois dias do jogo com o PSV

Dos quatro representantes portugueses em prova, o Sp. Braga, que lidera o grupo K, com 10 pontos, é o que tem mais condições para garantir já a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa, bastando-lhes um empate na receção à armada lusa do Wolverhampton, segundo colocado do grupo, com nove.

Em caso de triunfo sobre o conjunto liderado por Nuno Espírito Santo, o Sporting de Braga não só garante o apuramento, como assegura o primeiro posto, num agrupamento no qual Slovan Bratislava, com quatro pontos, está praticamente afastado dos 16 avos e o Besiktas, ainda sem pontuar, já está fora.

"Criámos esta oportunidade sem ser uma obrigatoriedade, mas logicamente que agora queremos ir mais à frente. Se pudermos ser primeiros, melhor ainda, mas o primeiro objetivo é passar à fase seguinte, se possível já neste jogo. Se pudermos juntar algum recorde, juntamos com todo o gosto e orgulho, mas queremos passar à fase seguinte", referiu o treinador Ricardo Sá Pinto.

O Sporting também está em boa posição, liderando o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV Eindhoven, sendo que, se bater os holandeses na quinta-feira, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg, segue para próxima fase e ainda garante o primeiro lugar.

Desde que se estrearam no grupo com uma derrota em Eidhoven (3-2), os leões, treinados por Silas, somaram três vitórias seguidas, que lhes abrem boas perspetivas de serem um dos 32 emblemas que vão marcaram presença na próxima fase da Liga Europa.

Com apenas uma vitória, logo na estreia, perante o Young Boys, o FC Porto tem complicado a tarefa na Liga Europa e é o último classificado do grupo G, com quatro pontos, menos três do que os suíços e do que o Rangers, que bateu os dragões na última ronda.

O conjunto portista, em igualdade pontual com o Feyenoord, visita na quinta-feira o Young Boys e apenas a vitória lhe interessa, caso não queira ficar dependente de terceiros, precisamente o que sucede com o Vitória de Guimarães, no grupo F.

Os vitorianos somam apenas um ponto, conquistado com o empate na receção ao líder Arsenal (1-1), que tem 10, e veem a concorrência mais próxima, Eintracht Frankfurt e Standard Liège, à distância de cinco pontos, pelo que só um triunfo sobre os belgas serve ao Vitória.

Mesmo que vença o Standard, em Guimarães, a formação minhota poderá ficar já afastada, caso o Eintracht vença os gunners, em Londres. A esperança - ainda que ténue - dos vimaranenses manter-se-á intacta se os ingleses superarem os alemães e o conjunto comandado por Ivo Vieira vencer a equipa de Liège.

"O importante é ganhar jogos para estarmos mais perto de passar, o que temos de fazer diferente é o número de golos a favor. A tarefa é difícil perante uma equipa competitiva com grandes possibilidades de passar à fase seguinte. Temos de agarrar-nos à esperança e acreditar. A estratégia vai entrar naquilo que é o objetivo de ganhar, não dependemos exclusivamente de nós, vamos depender sempre de segundos e terceiros", disse o treinador vimaranense Ivo Vieira.

Nos 16 avos de final estão já garantidos Espanyol, Manchester United, Sevilha e Celtic, enquanto Basileia, Getafe, Cluj, Gent, Wolfsburgo, Basaksehir e AZ Alkmaar podem carimbar o passaporte na quinta e penúltima ronda da fase de grupos.