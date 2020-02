Sp. Braga acusa Sporting de ser o clube mais beneficiado pelas arbitragens

O Sporting de Braga emitiu nesta terça-feira um comunicado onde acusa o Sporting de ser favorecido pelas arbitragens. O clube minhoto considera-se também "a equipa mais prejudicada pelas arbitragens", considerando por isso que "a classificação atual está desvirtuada". Atualmente, os leões estão no terceiro lugar da classificação, com 35 pontos, seguidos do Sp. Braga, com menos um.

Leia aqui o comunicado do Sp. Braga na íntegra:

"Depois de uma semana de intenso "ruído", o futebol português tinha esta jornada uma excelente oportunidade para demonstrar que tem uma arbitragem impermeável e indiferente perante as pressões exercidas.

Por confiar nas estruturas e nas suas lideranças, o SC Braga aguardou que assim acontecesse, optando por não contribuir para o alvoroço, até por ser risível a tentativa de criar na perceção pública uma imagem de favorecimento à equipa que é apontada pela própria Comunicação Social como sendo a mais prejudicada ao longo do campeonato, nomeadamente nas rubricas semanais apresentadas pelo jornal Record e pelo programa Tempo Extra, da SIC Notícias, que reconhecem também o Sporting CP como a equipa mais beneficiada.

É inconcebível que o discurso de vitimização prevaleça perante todas as evidências e se prolongue no tempo, porque o estatuto do Sporting CP enquanto clube mais favorecido pelas arbitragens vem de épocas anteriores e contrasta claramente com a propaganda do clube e com a estratégia do "ruído" na qual os seus dirigentes e comentadores se especializaram ao longo dos anos.

Mas o ruído mais não é do que um manto sonoro que pretende encobrir os factos e camuflar as evidências. E as evidências, expressas pelos especialistas nas televisões e na Imprensa, dizem que o SC Braga é a equipa mais prejudicada pelas arbitragens e que, portanto, a classificação atual está desvirtuada, conforme análise nos quadros infra.



Erros claros de arbitragem lesaram o SC Braga em 7 pontos, resultantes de más avaliações no Sporting CP x SC Braga (penálti por assinalar), no Vitória FC x SC Braga (penálti por assinalar), no SC Braga x FC Famalicão (penálti por assinalar), no SC Braga x FC Paços de Ferreira (golo precedido de falta) e no SC Braga x Gil Vicente FC (penálti por assinalar no lance prévio à expulsão de Bruno Viana, o que a anularia).

Em sentido inverso, o Sporting CP foi beneficiado no jogo da 1.ª volta contra o SC Braga, onde para além do penálti por assinalar sobre Ricardo Horta se verificou uma gestão disciplinar que, essa sim, deveria fazer muitos dirigentes e comentadores sair em defesa da verdade desportiva, sendo até irónico o tumulto levantado há uma semana por um eventual excesso de amarelos (a maior parte por protestos) quando à 2.ª jornada não se manifestou uma única voz perante os excessos cometidos pelos jogadores leoninos e nomeadamente pelo seu capitão.

Acresce que o Sporting CP também foi beneficiado na receção ao Moreirense FC, onde ficou por assinalar um penálti sobre Luther Singh, o que resulta num acréscimo direto de 4 pontos que acentua ainda mais o contraste entre a classificação atual e aquela que se devia verificar e na qual o SC Braga teria uma vantagem de 10 pontos sobre o Sporting CP.

O SC Braga é a equipa que mais remata na Liga NOS e está no topo da tabela nos vários índices ofensivos. Estranhamente, é de longe a equipa do primeiro terço da classificação com menos pénaltis assinalados a favor (apenas um).

Estes factos, quando isolados do ruído e das manobras de distração, deveriam dar que pensar, sob pena de sobrar uma verdade desportiva que tem razão a menos e decibéis a mais"